В Одессе установят камеры видеофиксации на дорогах - где именно и каким образом

Камера видеофиксации. Фото иллюстративное: 20minut.ua

В Одессе планируют установить новые камеры автофиксации на четырех опасных перекрестках города. Они должны уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить дисциплину водителей.

Об этом сообщает одесская мэрия.

Реклама

Читайте также:

Где установят камеры

При участии представителей Нацполиции, Департамента транспорта горсовета и других профильных учреждений был проведен анализ мест концентрации ДТП. По его результатам специалисты определили четыре новые локации для установки камер автоматической фиксации. Речь идет о:

Перекрестке ул. Михаила Грушевского — ул. Проценко и ул. Бродской: будет установлено две камеры — одна будет фиксировать встречный поток, другая — попутный в направлении ул. В 2024 году здесь произошло 5 ДТП с пострадавшими.

Перекрестке ул. Небесной Сотни и ул. Школьный аэродром: две камеры будут контролировать движение в направлении ул. За последние три года здесь было 12 ДТП с пострадавшими.

Перекрестку Люстдорфской дороги и ул. Бреуса: одна камера будет фиксировать встречный поток в направлении просп. Адмиральского. Здесь также зафиксировано 12 ДТП с пострадавшими.

3-й станции Люстдорфской дороги: одна камера будет контролировать встречный поток в направлении ул. Героев Крут. За последние три года на этой локации произошло 9 ДТП с пострадавшими.

"Установка камер согласована с соответствующими органами Национальной полиции и соответствует требованиям Порядка функционирования системы автофиксации, утвержденного постановлением Кабмина №833", — говорится в сообщении мэрии.

Места установки камер. Фото: одесская мэрия

Однако решение о расширении сети камер должны еще утвердить на сессии Одесского городского совета.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области построят новую дорогу. А также о смертельном ДТП с участием грузовика в Крыму.