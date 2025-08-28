Відео
Головна Одеса Камер на дорогах Одеси побільшає — де встановлять

Камер на дорогах Одеси побільшає — де встановлять

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:30
В Одесі встановлять камери відеофіксації на дорогах - де саме та яким чином
Камера відеофіксації. Фото ілюстративне: 20minut.ua

В Одесі планують встановити нові камери автофіксації на чотирьох небезпечних перехрестях міста. Вони мають зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та підвищити дисципліну водіїв.

Про це повідомляє одеська мерія.

Читайте також:

Де встановлять камери

За участю представників Нацполіції, Департаменту транспорту міськради та інших профільних установ було проведено аналіз місць концентрації ДТП. За його результатами фахівці визначили чотири нові локації для встановлення камер автоматичної фіксації. Йдеться про:

  • Перехрестя вул. Михайла Грушевського – вул. Проценка та вул. Бродської: буде встановлено дві камери — одна фіксуватиме зустрічний потік, інша — попутний у напрямку вул. Романа Шухевича. У 2024 році тут сталося 5 ДТП з постраждалими.
  • Перехрестя вул. Небесної Сотні та вул. Шкільний аеродром: дві камери контролюватимуть рух у напрямку вул. Левітана. За останні три роки тут було 12 ДТП з постраждалими.
  • Перехрестя Люстдорфської дороги та вул. Бреуса: одна камера фіксуватиме зустрічний потік у напрямку просп. Адміральського. Тут також зафіксовано 12 ДТП з постраждалими.
  • 3-тю станцію Люстдорфської дороги: одна камера контролюватиме зустрічний потік у напрямку вул. Героїв Крут. За останні три роки на цій локації відбулося 9 ДТП з постраждалими.

"Встановлення камер погоджено з відповідними органами Національної поліції та відповідає вимогам Порядку функціонування системи автофіксації, затвердженого постановою Кабміну №833",— йдеться у повідомленні мерії.

None - фото 1
Місця встановлення камер. Фото: одеська мерія

Однак рішення про розширення мережі камер мають ще затвердити на сесії Одеської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині збудують нову дорогу. А також про смертельне ДТП за участю вантажівки у Криму.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
