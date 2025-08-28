Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине усиливают границу с ПМР — что планируют сделать

На Одесчине усиливают границу с ПМР — что планируют сделать

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:42
На границе с Приднестровьем построят рокадную дорогу и поставят камеры - каким образом и что вообще происходит
Военные рядом с ПМР. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе с самопровозглашенным Приднестровьем построят рокадную дорогу и установят биспектральные камеры. Это поможет военным лучше контролировать ситуацию с безопасностью и быстро реагировать на любые вызовы в случае необходимости.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама
Читайте также:

Безопасность на границе

На границе с самопровозглашенным Приднестровьем прошла проверка состояния инженерного обустройства государственной границы. Основная цель — определение насущных потребностей в ее дальнейшем укреплении.

Кроме того, вскоре на этом участке границы построят рокадную дорогу с улучшенным покрытием, которая позволит военным быстрее передвигаться. А после этого обеспечат ее современными биспектральными камерами (которые способны фиксировать изображение в двух спектральных диапазонах: видимом и инфракрасном).

"Именно этот участок требует особого контроля и системного укрепления, ведь имеет большое значение для национальной безопасности Украины. Строительство и обустройство рокадной дороги позволит пограничным нарядам более оперативно передвигаться вдоль границы, обеспечит быстрое реагирование на возможные изменения в обстановке, а также улучшит условия несения службы. В то же время использование биспектральных камер наблюдения позволит в режиме онлайн эффективно контролировать ситуацию на границе", — говорится в сообщении пограничников.

Возможно, это изображение 4 человека, мотоцикл, вездеход и кроссовый мотоцикл
Военные планируют строительство дороги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Напомним, недавно мы писали о том, какую страну враг обстреливает с кораблей. А также о том, что может решить приднестровский конфликт.

 

Одесса граница дороги Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации