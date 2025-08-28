На границе с Приднестровьем построят рокадную дорогу и поставят камеры - каким образом и что вообще происходит

Военные рядом с ПМР. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе с самопровозглашенным Приднестровьем построят рокадную дорогу и установят биспектральные камеры. Это поможет военным лучше контролировать ситуацию с безопасностью и быстро реагировать на любые вызовы в случае необходимости.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Безопасность на границе

На границе с самопровозглашенным Приднестровьем прошла проверка состояния инженерного обустройства государственной границы. Основная цель — определение насущных потребностей в ее дальнейшем укреплении.

Кроме того, вскоре на этом участке границы построят рокадную дорогу с улучшенным покрытием, которая позволит военным быстрее передвигаться. А после этого обеспечат ее современными биспектральными камерами (которые способны фиксировать изображение в двух спектральных диапазонах: видимом и инфракрасном).

"Именно этот участок требует особого контроля и системного укрепления, ведь имеет большое значение для национальной безопасности Украины. Строительство и обустройство рокадной дороги позволит пограничным нарядам более оперативно передвигаться вдоль границы, обеспечит быстрое реагирование на возможные изменения в обстановке, а также улучшит условия несения службы. В то же время использование биспектральных камер наблюдения позволит в режиме онлайн эффективно контролировать ситуацию на границе", — говорится в сообщении пограничников.

Военные планируют строительство дороги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

