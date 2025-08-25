Глава МИД Украины Сибига о том, что мешает интеграции ПМР в Молдову

Миротворческие силы в Приднестровье. Фото иллюстративное: NewsPMR.Com

Именно наличие российских войск в самопровозглашенном Приднестровье — фактор, который мешает решению этого конфликта. Поскольку РФ намеренно мешает реинтеграции региона в Молдову.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в интервью журналистам издания TVR MOLDOVA.

Урегулирование в Приднестровье

Для решения приднестровского конфликта необходимо вывести российские войска, которые являются дестабилизирующим фактором. Кроме того, нужно заменить формат "5+2" жизнеспособным и эффективным механизмом. По мнению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, это создало бы условия для начала конструктивных переговоров по реинтеграции региона и его статуса в составе Республики Молдова.

"Россия должна взять на себя обязательства, предусмотренные резолюцией саммита ОБСЕ в Стамбуле 1999 года, и вывести свои войска с территории Приднестровья. Я убежден, что Днестровская война была искусственно спровоцирована и продолжает подпитываться Кремлем, чтобы сохранить свое влияние на Республику Молдова, на Украину и весь регион. Молдова будет иметь всю необходимую поддержку со стороны Украины. Формат переговоров "5+2" с участием России, страны-агрессора, оказался нефункциональным, поэтому роль ЕС в процессе урегулирования Приднестровья должна быть усилена", — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Добавим, что власти непризнанной ПМР поддерживаемые Россией, наоборот настаивают на том, что единственный способ решения Приднестровского спора — это возобновление переговоров в формате "5+2".

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ пытается расширить границы ПМР. А также о том, как из соседней страны везли контрабандную партию очков.