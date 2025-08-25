Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вывод войск РФ решит проблему с Приднестровьем,— Сибига

Вывод войск РФ решит проблему с Приднестровьем,— Сибига

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 09:30
Глава МИД Украины Сибига о том, что мешает интеграции ПМР в Молдову
Миротворческие силы в Приднестровье. Фото иллюстративное: NewsPMR.Com

Именно наличие российских войск в самопровозглашенном Приднестровье — фактор, который мешает решению этого конфликта. Поскольку РФ намеренно мешает реинтеграции региона в Молдову.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в интервью журналистам издания TVR MOLDOVA.

Реклама
Читайте также:

Урегулирование в Приднестровье

Для решения приднестровского конфликта необходимо вывести российские войска, которые являются дестабилизирующим фактором. Кроме того, нужно заменить формат "5+2" жизнеспособным и эффективным механизмом. По мнению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, это создало бы условия для начала конструктивных переговоров по реинтеграции региона и его статуса в составе Республики Молдова.

"Россия должна взять на себя обязательства, предусмотренные резолюцией саммита ОБСЕ в Стамбуле 1999 года, и вывести свои войска с территории Приднестровья. Я убежден, что Днестровская война была искусственно спровоцирована и продолжает подпитываться Кремлем, чтобы сохранить свое влияние на Республику Молдова, на Украину и весь регион. Молдова будет иметь всю необходимую поддержку со стороны Украины. Формат переговоров "5+2" с участием России, страны-агрессора, оказался нефункциональным, поэтому роль ЕС в процессе урегулирования Приднестровья должна быть усилена", — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Добавим, что власти непризнанной ПМР поддерживаемые Россией, наоборот настаивают на том, что единственный способ решения Приднестровского спора — это возобновление переговоров в формате "5+2".

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ пытается расширить границы ПМР. А также о том, как из соседней страны везли контрабандную партию очков.

 

Одесса Молдова Андрей Сибига Приднестровье Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации