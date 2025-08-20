Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові - яким чином

Корзина для бюлетенів. Фото влюстративне: Укрінформ

Росія намагається зробити все, аби встановити у Молдові проросійський уряд, перетворивши її на аналог ПМР. Завдяки ньому РФ планує збільшити військовий контингент у невизнаному Придністров'ї, що буде становити велику загрозу для України, а зокрема і для Одещини.

Про це заявив колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару виданню epochtimes.

Мета Росії

Росія веде гібридну війну з метою встановлення в Кишиневі прокремлівського уряду, який може перетворити Молдову на військовий плацдарм проти України, Румунії, НАТО та Європейського союзу. За словами колишнього міністра оборони країни, Москва висуває людей балотуватися на виборах як незалежні кандидати, тим самим відволікаючи голоси. Окрім цього, росіяни намагаються залучити на свій бік максимально можливу кількість правих проєвропейських партій.

"Якщо довгі роки уряд у Кишиневі вдавав, що не бачить гібридної війни, розв'язаної Росією, то сьогодні і Україна, і Європейський союз, особливо Румунія та уряд у Кишиневі, бачать і відчувають цю війну, яка ведеться на всіх фронтах і напрямках, з використанням величезних ресурсів Росії",— каже ексміністр оборони Молдови Анатолій Шалару.

Проросійські сили

У 2024 році в суді було доведено, що партія "Перемога" Ілана Шора отримала фінансування 15 мільйонів доларів від Росії. Ексміністр оборони Республіки Молдова Анатолій Шалару вважає, що такі вклади пояснюються тим, що за нинішніх умов вплив на цю країну дуже важливий як для РФ, так і для Румунії, Європи та України.

"Росія всіма силами намагається посіяти смуту в Республіці Молдова і спровокувати набагато більше подій, ніж влада та служби в Кишиневі могла б протидіяти. Постає питання: скільки установ стоять за тими, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Республіці Молдова? Десятки тисяч людей, цілі установи — у Кремлі, ФСБ, ГРУ, Службі зовнішньої розвідки, МЗС Росії, включно з Російською академією наук займаються дестабілізацією",— каже ексміністр оборони Молдови Анатолій Шалару.

Анатолій Шалару також додав, що зараз Росії потрібні солдати в Придністров'ї, які б координували її бойові дії, і контингент у 20-30 тисяч російських військових на лівому березі Дністра. А це може становити небезпеку як для Одещини, так і для Румунії, НАТО та Європейського союзу.

Ексміністр оборони Молдови також нагадав, як у 2011 році, за часів президента Януковича росіяни відправили до Придністров'я п'ять ешелонів, із чим саме — досі невідомо, по 40-50 вагонів у кожному та плюс кілька морських транспортів. Усе це йшло через територію Одещини.

