Главная Одесса Россия пытается расширить границы ПМР на всю Молдову

Россия пытается расширить границы ПМР на всю Молдову

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:10
Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - каким образом
Корзина для бюллетеней. Фото иллюстративное: Укринформ

Россия пытается сделать все, чтобы установить в Молдове пророссийское правительство, превратив ее в аналог ПМР. Благодаря ему РФ планирует увеличить военный контингент в непризнанном Приднестровье, что будет представлять большую угрозу для Украины, а в частности и для Одесской области.

Об этом заявил бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару изданию epochtimes.

Читайте также:

Цель России

Россия ведет гибридную войну с целью установления в Кишиневе прокремлевского правительства, которое может превратить Молдову в военный плацдарм против Украины, Румынии, НАТО и Европейского союза. По словам бывшего министра обороны страны, Москва выдвигает людей баллотироваться на выборах в качестве независимых кандидатов, тем самым отвлекая голоса. Кроме этого россияне пытаются привлечь на свою сторону максимально возможное количество правых проевропейских партий.

"Если долгие годы правительство в Кишиневе делало вид, что не видит гибридной войны, развязанной Россией, то сегодня и Украина, и Европейский союз, особенно Румыния и правительство в Кишиневе, видят и чувствуют эту войну, которая ведется на всех фронтах и направлениях, с использованием огромных ресурсов России",— говорит экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

Пророссийские силы

В 2024 году в суде было доказано, что партия "Победа" Илана Шора получила финансирование 15 миллионов долларов от России. Экс-министр обороны Республики Молдова Анатолий Шалару считает, что такие вклады объясняются тем, что в нынешних условиях влияние на эту страну очень важно как для РФ, так и для Румынии, Европы и Украины.

"Россия всеми силами пытается посеять смуту в Республике Молдова и спровоцировать гораздо больше событий, чем власти и службы в Кишиневе могли бы противодействовать. Возникает вопрос: сколько учреждений стоят за теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова? Десятки тысяч людей, целые учреждения — в Кремле, ФСБ, ГРУ, Службе внешней разведки, МИД России, включая Российскую академию наук занимаются дестабилизацией",— говорит экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

Анатолий Шалару также добавил, что сейчас России нужны солдаты в Приднестровье, которые бы координировали ее боевые действия, и контингент в 20-30 тысяч российских военных на левом берегу Днестра. А это может представлять опасность как для Одесской области, так и для Румынии, НАТО и Европейского союза.

Экс-министр обороны Молдовы также напомнил, как в 2011 году, во времена президента Януковича россияне отправили в Приднестровье пять эшелонов, с чем именно — до сих пор неизвестно, по 40-50 вагонов в каждом и несколько морских транспортов. Все это шло через территорию Одесской области.

Напомним, недавно мы писали о новом железнодорожном маршруте между Молдовой и Одесской областью. А также о попытке провезти контрабанду из соседней страны.

Одесса Молдова выборы Новости Одессы Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
