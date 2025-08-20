На Одещину з Молдови намагалися ввезти контрабанду

Вилучений товар. Фото: Митниця Республіки Молдова

Громадяни Молдови намагались незаконно провезти на Одещину велику партію окулярів на продаж. Однак, попри якісні схованки, прикордонники сусідньої країни викрили їх, бізнесменам загрожують штрафи.

Про це повідомляє Митниця Республіки Молдова.

Подробиці справи

Під час огляду автівок митниками двоє водіїв — 59-річний чоловік та 35-річна жінка, обидва громадяни Республіки Молдова, заявили, що перевозять лише товари для особистого користування. Однак ретельні перевірки виявили схованки в обшивці дверей, бардачку, коробці передач та місці, призначеному для запасного колеса.

В результаті в одному транспортному засобі було виявлено 699 пар окулярів, а в іншому — ще 300, захованих з метою незаконного перевезення. В обох випадках було затримано як товар, так і транспортний засіб. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин.

Вилучені окуляри. Фото: Митниця Республіки Молдова

Яке покарання загрожує

Згідно з законодавством Республіки Молдова, на порушників чекає конфіскація товарів. Крім того, їм доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від їх вартості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином на Одещину намагалися ввезти 350 тонн пального. А також про спробу вивезти за кордон унікальні старовинні буси.