В Одесскую область из Молдовы пытались ввезти контрабанду

Везли очки для продажи на Одесчине — контрабанда задержана
Граждане Молдовы пытались незаконно провезти в Одесскую область крупную партию очков на продажу. Однако, несмотря на качественные тайники, пограничники соседней страны разоблачили их, бизнесменам грозят штрафы.
Об этом сообщает Таможня Республики Молдова.
Подробности дела
Во время осмотра автомобилей таможенниками, двое водителей — 59-летний мужчина и 35-летняя женщина, оба граждане Республики Молдова, заявили, что перевозят только товары для личного пользования. Однако тщательные проверки обнаружили тайники в обшивке дверей, бардачке, коробке передач и месте, предназначенном для запасного колеса.
В результате в одном транспортном средстве было обнаружено 699 пар очков, а в другом — еще 300, спрятанных с целью незаконной перевозки. В обоих случаях были задержаны как товар, так и транспортное средство. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств.
Какое наказание грозит
Согласно законодательству Республики Молдова нарушителей ждет конфискация товаров. Кроме того, им придется уплатить штраф в размере 100 % от их стоимости.
