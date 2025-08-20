Видео
Главная Одесса Везли очки для продажи на Одесчине — контрабанда задержана

Везли очки для продажи на Одесчине — контрабанда задержана

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:15
В Одесскую область из Молдовы пытались ввезти контрабанду
Изъятый товар. Фото: Таможня Республики Молдова

Граждане Молдовы пытались незаконно провезти в Одесскую область крупную партию очков на продажу. Однако, несмотря на качественные тайники, пограничники соседней страны разоблачили их, бизнесменам грозят штрафы.

Об этом сообщает Таможня Республики Молдова.

Подробности дела

Во время осмотра автомобилей таможенниками, двое водителей — 59-летний мужчина и 35-летняя женщина, оба граждане Республики Молдова, заявили, что перевозят только товары для личного пользования. Однако тщательные проверки обнаружили тайники в обшивке дверей, бардачке, коробке передач и месте, предназначенном для запасного колеса.

В результате в одном транспортном средстве было обнаружено 699 пар очков, а в другом — еще 300, спрятанных с целью незаконной перевозки. В обоих случаях были задержаны как товар, так и транспортное средство. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств.

В Молдове задержаны контрабандисты — что везли на Одесчину - фото 1
Изъятые очки. Фото: Таможня Республики Молдова

Какое наказание грозит

Согласно законодательству Республики Молдова нарушителей ждет конфискация товаров. Кроме того, им придется уплатить штраф в размере 100 % от их стоимости.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом в Одесскую область пытались ввезти 350 тонн топлива. А также о попытке вывезти за границу уникальные старинные бусы.

Одесса Молдова контрабанда Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
