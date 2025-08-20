Залізничне сполучення між Одещиною та Молдовою відновлено

Потяги УЗ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Залізничне сполучення між Молдовою та Одещиною відновлено. З сусідньої країни до Чорноморська новим маршрутом вже прийшов перший зерновий поїзд.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З Молдови на Одещину потягом

Партію зерна вагою 4 500 тонн із Молдови доставили новим залізничним маршрутом до порту Чорноморська на Одещині. Звідти вантаж вже прямує морем до місця призначення.

Цей залізничний маршрут відкриває нові логістичні можливості. Сполучення із Молдовою буде сприяти стабільному експорту аграрної продукції та живитиме економіку регіону. Крім того, тепер українські порти мають ще один шлях для прийому вантажів із-за кордону, що допоможе збільшити обсяги перевезень і розвивати міжнародну торгівлю.

"Укрзалізниця, в умовах падіння обсягів перевезень, продовжує боротися за кожну тонну вантажу. Компанія розвиває міжнародні коридори та шукає нові маршрути. Запуск цього маршруту — результ злагодженої роботи залізничників України та Молдови",— йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

