Главная Одесса Поезд, курсирующий из Одессы, изменил маршрут из-за обстрелов

Поезд, курсирующий из Одессы, изменил маршрут из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 12:05
Изменение маршрута поезда Одесса-Краматорск - причины
Люди на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за вражеского обстрела Днепропетровщины "Укрзализныця" вынуждена временно изменить движение нескольких поездов. Пассажиров предупреждают о возможной задержке до часа. Объезд коснется и рейсов в обратном направлении.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Читайте также:
Поїзд, що курсує з Одеси, змінив маршрут через обстріл — деталі - фото 1
Сообщение пресс-службы Укрзализныци. Фото: скриншот из Telegram

Какие поезда меняют маршрут из-за обстрелов

По их информации, ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область, что повлияло на движение железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" сообщила, что поезда будут проходить участок между Днепром и Запорожьем со вспомогательным локомотивом. Это может добавить ко времени в пути около часа.

Изменения касаются, в частности, поезда №92 Одесса — Краматорск и скоростного рейса №824 Днепр — Харьков. Оба будут курсировать через станцию Самар-Днепровский.

Обратные рейсы этих маршрутов тоже пойдут в объезд. "Укрзализныця" просит пассажиров учитывать возможные задержки и следить за обновлениями в официальных источниках.

Обстрел Днепропетровщины: что известно

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты массированно атаковали дронами железнодорожный узел и вокзал в Днепропетровской области. В результате удара вспыхнул пожар.

Дежурные работники железной дороги были заблаговременно отведены, поэтому обошлось без пострадавших. Железнодорожники уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Одесса поезда Одесская область обстрелы Новости Одессы задержание
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
