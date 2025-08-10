Изменение маршрута поезда Одесса-Краматорск - причины

Люди на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за вражеского обстрела Днепропетровщины "Укрзализныця" вынуждена временно изменить движение нескольких поездов. Пассажиров предупреждают о возможной задержке до часа. Объезд коснется и рейсов в обратном направлении.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Сообщение пресс-службы Укрзализныци.

Какие поезда меняют маршрут из-за обстрелов

По их информации, ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область, что повлияло на движение железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" сообщила, что поезда будут проходить участок между Днепром и Запорожьем со вспомогательным локомотивом. Это может добавить ко времени в пути около часа.

Изменения касаются, в частности, поезда №92 Одесса — Краматорск и скоростного рейса №824 Днепр — Харьков. Оба будут курсировать через станцию Самар-Днепровский.

Обратные рейсы этих маршрутов тоже пойдут в объезд. "Укрзализныця" просит пассажиров учитывать возможные задержки и следить за обновлениями в официальных источниках.

Обстрел Днепропетровщины: что известно

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты массированно атаковали дронами железнодорожный узел и вокзал в Днепропетровской области. В результате удара вспыхнул пожар.

Дежурные работники железной дороги были заблаговременно отведены, поэтому обошлось без пострадавших. Железнодорожники уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.