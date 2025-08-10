Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поїзд, що курсує з Одеси, змінив маршрут через обстріл — деталі

Поїзд, що курсує з Одеси, змінив маршрут через обстріл — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 12:05
Зміна маршруту поїзда Одеса-Краматорськ — причини
Люди на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через ворожий обстріл Дніпропетровщини "Укрзалізниця" змушена тимчасово змінити рух кількох поїздів. Пасажирів попереджають про можливу затримку до години. Об’їзд торкнеться і рейсів у зворотному напрямку.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Поїзд, що курсує з Одеси, змінив маршрут через обстріл — деталі - фото 1
Допис пресслужби Укрзалізниці. Фото: скриншот з Telegram

Які поїзди змінюють маршрут через обстріл

За їхньою інформацією, вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, що вплинуло на рух залізничного транспорту. "Укрзалізниця" повідомила, що поїзди проходитимуть ділянку між Дніпром і Запоріжжям із допоміжним локомотивом. Це може додати до часу в дорозі близько години.

Зміни стосуються, зокрема, поїзда №92 Одеса — Краматорськ та швидкісного рейсу №824 Дніпро — Харків. Обидва курсуватимуть через станцію Самар-Дніпровський.

Зворотні рейси цих маршрутів теж підуть в об’їзд. "Укрзалізниця" просить пасажирів враховувати можливі затримки та стежити за оновленнями в офіційних джерелах.

Обстріл Дніпропетровщини: що відомо

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти масовано атакували дронами залізничний вузол та вокзал у Дніпропетровській області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. 

Чергових працівників залізниці було завчасно відведено, тому обійшлося без постраждалих. Залізничники вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру. 

Одеса поїзди Одеська область обстріли Новини Одеси затримання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації