Зміна маршруту поїзда Одеса-Краматорськ — причини

Поїзд, що курсує з Одеси, змінив маршрут через обстріл — деталі
Через ворожий обстріл Дніпропетровщини "Укрзалізниця" змушена тимчасово змінити рух кількох поїздів. Пасажирів попереджають про можливу затримку до години. Об’їзд торкнеться і рейсів у зворотному напрямку.
Про це у неділю, 10 серпня, повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.
Які поїзди змінюють маршрут через обстріл
За їхньою інформацією, вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, що вплинуло на рух залізничного транспорту. "Укрзалізниця" повідомила, що поїзди проходитимуть ділянку між Дніпром і Запоріжжям із допоміжним локомотивом. Це може додати до часу в дорозі близько години.
Зміни стосуються, зокрема, поїзда №92 Одеса — Краматорськ та швидкісного рейсу №824 Дніпро — Харків. Обидва курсуватимуть через станцію Самар-Дніпровський.
Зворотні рейси цих маршрутів теж підуть в об’їзд. "Укрзалізниця" просить пасажирів враховувати можливі затримки та стежити за оновленнями в офіційних джерелах.
Обстріл Дніпропетровщини: що відомо
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти масовано атакували дронами залізничний вузол та вокзал у Дніпропетровській області. Внаслідок удару спалахнула пожежа.
Чергових працівників залізниці було завчасно відведено, тому обійшлося без постраждалих. Залізничники вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
