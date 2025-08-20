Железнодорожное сообщение между Одесской областью и Молдовой восстановлено

Поезда УЗ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Железнодорожное сообщение между Молдовой и Одесской областью восстановлено. Из соседней страны в Черноморск по новому маршруту уже пришел первый зерновой поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Реклама

Читайте также:

Из Молдовы в Одесскую область поездом

Партию зерна весом 4 500 тонн из Молдовы доставили новым железнодорожным маршрутом в порт Черноморска в Одесской области. Оттуда груз уже направляется морем к месту назначения.

Новый Этот железнодорожный маршрут открывает новые логистические возможности. Сообщение с Молдовой будет способствовать стабильному экспорту аграрной продукции и подпитывать экономику региона. Кроме того, теперь у украинских портов есть еще один путь для приема грузов из-за рубежа, что поможет увеличить объемы перевозок и развивать международную торговлю.

"Укрзализныця, в условиях падения объемов перевозок, продолжает бороться за каждую тонну груза. Компания развивает международные коридоры и ищет новые маршруты. Запуск этого маршрута — результ слаженной работы железнодорожников Украины и Молдовы",— говорится в сообщении Укрзализныци.

Напомним, недавно мы писали о том, какой одесский поезд изменил маршрут из-за обстрелов. А также о том, каким образом украинские составы ремонтируют дорогу в Молдове.