Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новый железнодорожный маршрут между Молдовой и Одесчиной

Новый железнодорожный маршрут между Молдовой и Одесчиной

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:47
Железнодорожное сообщение между Одесской областью и Молдовой восстановлено
Поезда УЗ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Железнодорожное сообщение между Молдовой и Одесской областью восстановлено. Из соседней страны в Черноморск по новому маршруту уже пришел первый зерновой поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Из Молдовы в Одесскую область поездом

Партию зерна весом 4 500 тонн из Молдовы доставили новым железнодорожным маршрутом в порт Черноморска в Одесской области. Оттуда груз уже направляется морем к месту назначения.

Этот железнодорожный маршрут открывает новые логистические возможности. Сообщение с Молдовой будет способствовать стабильному экспорту аграрной продукции и подпитывать экономику региона. Кроме того, теперь у украинских портов есть еще один путь для приема грузов из-за рубежа, что поможет увеличить объемы перевозок и развивать международную торговлю.

"Укрзализныця, в условиях падения объемов перевозок, продолжает бороться за каждую тонну груза. Компания развивает международные коридоры и ищет новые маршруты. Запуск этого маршрута — результ слаженной работы железнодорожников Украины и Молдовы",— говорится в сообщении Укрзализныци.

Напомним, недавно мы писали о том, какой одесский поезд изменил маршрут из-за обстрелов. А также о том, каким образом украинские составы ремонтируют дорогу в Молдове.

Одесса Укрзализныця поезда Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации