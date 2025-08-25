Очільник МЗС України Сибіга про те, що заважає інтеграції ПМР до Молдови

Миротворчі сили у Придністров'ї. Фото ілюстративне: NewsPMR.Com

Саме наявність російських військ у самопроголошеному Придністров'ї — фактор, який заважає вирішенню цього конфлікту. Оскільки РФ навмисно заважає реінтеграції регіону до Молдови.

Про це очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив в інтерв'ю журналістам видання TVR MOLDOVA.

Реклама

Читайте також:

Врегулювання у Придністров'ї

Для вирішення придністровського конфлікту необхідно вивести російські війська, які є дестабілізуючим фактором. Крім того, потрібно замінити формат "5+2" життєздатним та ефективним механізмом. На думку міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це створило б умови для початку конструктивних переговорів щодо реінтеграції регіону та його статусу у складі Республіки Молдова.

"Росія повинна взяти на себе зобов'язання, передбачені резолюцією саміту ОБСЄ у Стамбулі 1999 року, та вивести свої війська з території Придністров'я. Я переконаний, що Дністровська війна була штучно спровокована та продовжує підживлюватися Кремлем, щоб зберегти свій вплив на Республіку Молдова, на Україну та весь регіон. Молдова матиме всю необхідну підтримку з боку України. Формат переговорів "5+2" за участю Росії, країни-агресора, виявився нефункціональним, тому роль ЄС у процесі врегулювання Придністров'я має бути посилена", — каже очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Додамо, що влада невизнаної ПМР підтримувана Росією, навпаки наполягає на тому, що єдиний спосіб вирішення Придністровського спору — це відновлення переговорів у форматі "5+2".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ намагається розширити кордони ПМР. А також про те, як із сусідньої країни везли контрабандну партію окулярів.