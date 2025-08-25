Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виведення військ РФ вирішить проблему з Придністров'ям,— Сибіга

Виведення військ РФ вирішить проблему з Придністров'ям,— Сибіга

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:30
Очільник МЗС України Сибіга про те, що заважає інтеграції ПМР до Молдови
Миротворчі сили у Придністров'ї. Фото ілюстративне: NewsPMR.Com

Саме наявність російських військ у самопроголошеному Придністров'ї — фактор, який заважає вирішенню цього конфлікту. Оскільки РФ навмисно заважає реінтеграції регіону до Молдови.

Про це очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив в інтерв'ю журналістам видання TVR MOLDOVA.

Реклама
Читайте також:

Врегулювання у Придністров'ї

Для вирішення придністровського конфлікту необхідно вивести російські війська, які є дестабілізуючим фактором. Крім того, потрібно замінити формат "5+2" життєздатним та ефективним механізмом. На думку міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це створило б умови для початку конструктивних переговорів щодо реінтеграції регіону та його статусу у складі Республіки Молдова.

"Росія повинна взяти на себе зобов'язання, передбачені резолюцією саміту ОБСЄ у Стамбулі 1999 року, та вивести свої війська з території Придністров'я. Я переконаний, що Дністровська війна була штучно спровокована та продовжує підживлюватися Кремлем, щоб зберегти свій вплив на Республіку Молдова, на Україну та весь регіон. Молдова матиме всю необхідну підтримку з боку України. Формат переговорів "5+2" за участю Росії, країни-агресора, виявився нефункціональним, тому роль ЄС у процесі врегулювання Придністров'я має бути посилена", — каже очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Додамо, що влада невизнаної ПМР  підтримувана Росією, навпаки наполягає на тому, що єдиний спосіб вирішення Придністровського спору — це відновлення переговорів у форматі "5+2".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ намагається розширити кордони ПМР. А також про те, як із сусідньої країни везли контрабандну партію окулярів.

 

Одеса Молдова Андрій Сибіга Придністров'я Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації