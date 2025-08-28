На кордоні з Придністров'ям побудують рокадну дорогу і поставлять камери - яким чином та що взагалі відбувається

Військові поруч із ПМР. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На кордоні з самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери. Це допоможе військовим краще контролювати безпекову ситуацію та швидко реагувати на будь-які виклики у разі необхідності.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Безпека на кордоні

На кордоні з самопроголошеним Придністров'ям пройшла перевірка стану інженерного облаштування державного кордону. Основна мета — визначення нагальних потреб у його подальшому зміцненні.

Крім того, невдовзі на цій ділянці кордону розбудують рокадну дорогу з покращеним покриттям, яка дасть змогу військовим швидше пересуватися. А після цього забезпечать її сучасними біспектральними камерами (які здатні фіксувати зображення у двох спектральних діапазонах: видимому та інфрачервоному).

"Саме ця ділянка потребує особливого контролю та системного укріплення, адже має вагоме значення для національної безпеки України. Будівництво та облаштування рокадної дороги дасть змогу прикордонним нарядам більш оперативно пересуватися вздовж кордону, забезпечить швидке реагування на можливі зміни в обстановці, а також покращить умови несення служби. Водночас використання біспектральних камер спостереження дозволить у режимі онлайн ефективно контролювати ситуацію на кордоні", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Військові планують будівництво дороги. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

