Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині посилюють кордон з ПМР — що планують зробити

На Одещині посилюють кордон з ПМР — що планують зробити

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:42
На кордоні з Придністров'ям побудують рокадну дорогу і поставлять камери - яким чином та що взагалі відбувається
Військові поруч із ПМР. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На кордоні з самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери. Це допоможе військовим краще контролювати безпекову ситуацію та швидко реагувати на будь-які виклики у разі необхідності.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама
Читайте також:

Безпека на кордоні

На кордоні з самопроголошеним Придністров'ям пройшла перевірка стану інженерного облаштування державного кордону. Основна мета — визначення нагальних потреб у його подальшому зміцненні.

Крім того, невдовзі на цій ділянці кордону розбудують рокадну дорогу з покращеним покриттям, яка дасть змогу військовим швидше пересуватися. А після цього забезпечать її сучасними біспектральними камерами (які здатні фіксувати зображення у двох спектральних діапазонах: видимому та інфрачервоному).

"Саме ця ділянка потребує особливого контролю та системного укріплення, адже має вагоме значення для національної безпеки України. Будівництво та облаштування рокадної дороги дасть змогу прикордонним нарядам більш оперативно пересуватися вздовж кордону, забезпечить швидке реагування на можливі зміни в обстановці, а також покращить умови несення служби. Водночас використання біспектральних камер спостереження дозволить у режимі онлайн ефективно контролювати ситуацію на кордоні", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Возможно, это изображение 4 человека, мотоцикл, вездеход и кроссовый мотоцикл
Військові планують будівництво дороги. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку країну ворог обстрілює з кораблів. А також про те, що може вирішити придністровський конфлікт.

 

Одеса кордон дороги Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації