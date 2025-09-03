Ремонт побережья в Одессе: перекроют часть Трассы здоровья

Парни гуляют в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

С сегодняшнего дня, 3 сентября, в Одессе стартует масштабный ремонт берегоукрепительных сооружений в районе Аркадии. На время работ перекроют участок Трассы здоровья для пешеходов и велосипедистов, движение будет направлено в обход. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Причины перекрытия

В Одессе начинают капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений и благоустройства на побережье. Работы стартуют 3 сентября на отрезке от улицы Новобереговой, 90/51 до здания на пляже Аркадия, 10. На это время закроют движение велосипедистов и пешеходов на части Трассы здоровья — от траверса №2 до жилого комплекса "Морская Симфония". Передвижение организуют в обход: от Аркадийской аллеи по верхнему ярусу набережной и через территорию "Морской Симфонии" с выходом обратно на трассу.

В мэрии объяснили, что укрепление потеряло функцию защиты от волн. Бетонные конструкции разрушены, каменная основа вымыта, поэтому береговая зона оказалась под угрозой разрушения. Ремонт будут выполнять частями по 30-50 метров. Чтобы не мешать отдыхающим, стройматериалы будут доставлять и вывозить мусор только ночью — с 21:00 до 08:00. По договору, все работы должны завершить до конца 2026 года. В то же время подрядчик заявил, что при благоприятной погоде реконструкцию удастся завершить уже к маю 2026-го.

Схема перекрытия Трассы здоровья. Фото: городской совет

Напомним, мы писали, что на трассе Одесса — Рени готовят масштабную реконструкцию дороги. Также мы сообщали, что в Одессе на ремонт двух улиц потратят более 100 миллионов.