Главная Одесса В Одессе на ремонт двух улиц потратят 100 млн — о чем речь

В Одессе на ремонт двух улиц потратят 100 млн — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:30
В Одессе обновят дороги и тротуары - каким образом
Дорожные работы. Фото иллюстративное: TM ALBI

В Одессе обновят дороги и тротуары на улице Академика Заболотного и на проспекте Князя Владимира Великого. На это планируют потратить 100 миллионов гривен, часть средств поступит из государственного бюджета.

Об этом сообщает одесская мэрия.

Читайте также:

Капитальный ремонт

В Одессе планируют капитальный ремонт тротуаров, дорог и остановок общественного транспорта. В частности, это касается двух участков города:

  • проспект Князя Владимира Великого — от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха.
  • ул. Академика Заболотного — от проспекта Князя Владимира Великого до ул. Крымской.

Общая площадь ремонта — 23 тыс. м². Сейчас управление дорожного хозяйства горсовета завершает разработку проектно-сметной документации. Обещают при этом сделать акцент на создании безбаръерной среды для маломобильных групп населения.

Этот ремонт является частью подготовки к запуску трамвайного маршрута "Север-Юг", который соединит разные части города.

"Одесса присоединилась к флагманскому проекту Министерства развития громад и территорий, развивая трамвайно-пешеходный маршрут "Север-Юг". Наша цель — не только обеспечить комфортный проезд электротранспортом, но и сделать всю инфраструктуру на маршруте доступной для каждого",— говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Какое финансирование

Финансироваться ремонт будет из бюджета города и за счет субвенции от государства. Для ее получения депутаты внесли соответствующие изменения в программу "Безбаръерная Одесса".

Стоимость работ составляет более 100 млн гривен, из которых 64 млн грн — из бюджета Одессы, а более 36 млн грн — из государственного.

Напомним, мы писали о трамвайном маршруте "Север-Юг". А также о скандале в горсовете из-за заправки.

Одесса ремонт дороги улицы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
