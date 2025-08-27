АЗС на Балковской и спор в горсовете Одессы - что происходит

АЗС в Одессе. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv

В Одесском горсовете разгорелся скандал из-за объекта недвижимости на Балковской. Предприниматели планируют возвести автозаправочную станцию на арендованных землях транспортного департамента, против чего выступили некоторые депутаты.

Об этом шла речь сегодня на сессии одесского городского совета.

Спор из-за АЗС

На сессии горсовета на повестке дня стоял вопрос о разрешении ООО "Рута-Нова-к-Плюс" на разработку проекта землеустройства по отводу участка площадью 0,2763 гектара на Балковской. Компания планирует там возвести автозаправочную станцию. Однако эти земли принадлежат департаменту транспорта городского совета, из-за чего на заседании вспыхнул спор.

"Речь идет об изменении целевого назначения в отношении земель транспорта, но предприниматели хотят построить там заправку. Указано, что там стоит объект на 12 квадратных метров, но это все является манипуляциями", — сказала депутат горсовета Анастрасия Большедворова.

Депутат Инна Поповская отметила, что эта земля находится в аренде до 2041 года, хотя ее владелец и не выполнил всех обязательств по условиям договора. В связи с этим горсовет планирует взыскать с арендатора более 2 миллионов гривен через иск в Хозяйственный суд.

Политик также добавила, что для строительства на этом месте АЗС необходимо провести ремонтные работы на объекте. Но договор аренды до сих пор является действительным.

"Во время рассмотрения дела прокуратурой эти 12 квадратных метров застройки сгорели и там вообще фундамент остался. По заключению экспертизы, техническое состояние этого фундамента является непригодным для эксплуатации, он является поврежденным, что свидетельствует и о непригодности самой конструкции для устройства АЗС, но необходимо провести строительно-ремонтные работы, а затем возводить АЗС", — говорит Инна Поповская.

В результате после длительного спора 34 депутата проголосовали "за" и решение было принято.

Добавим, незадолго до этого в суде прокуроры доказали, что строить и эксплуатировать автозаправку по ул. Балковской как объект повышенной опасности возможно исключительно на землях транспорта. Поэтому предыдущее решение горсовета о передаче в аренду земель жилой и общественной застройки является незаконным и подлежит отмене.

