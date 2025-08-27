Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесская мэрия берет кредит — за что проголосовали депутаты

Одесская мэрия берет кредит — за что проголосовали депутаты

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:27
Горсовет принял решение о взятии кредита - каким образом
Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Депутаты одесского горсовета приняли решение о местном заимствовании на 623,4 миллиона гривен. Средства должны быть использованы до конца года на объекты медицины, образования, дорожной инфраструктуры и социальной защиты.

Об этом шла речь на сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Кредит на 623 млн

Сессия горсовета приняла решение об оформлении кредита в 623,4 млн грн кредита от государственного банка. Его планируют взять на 36 месяцев под 16% годовых. Таким образом переплата должна составить 171 млн грн. Однако депутаты надеются погасить его до конца года, что позволит уменьшить эту сумму до 25 миллионов.

Эти средства пойдут на 70 неотложных проектов, среди которых:

  • Здравоохранение — 186,9 млн грн
  • Современное оборудование для больниц, ремонт инженерных сетей инфекционной больницы.
  • Образование — 81,7 млн грн
  • Обустройство укрытий, модернизация защитных сооружений, противопожарные мероприятия.
  • Дорожное хозяйство — 125 млн грн
  • Ремонт улиц, остановок и ключевых путепроводов.
  • ЖКХ — 220,7 млн грн.
  • Капитальный ремонт ливневого коллектора, берегозащитные работы, обновление систем водоотведения и лифтов.
  • 110 млн грн на подключение когенерационных машин, чтобы обеспечить энергоустойчивость критической инфраструктуры.
  • Гражданская защита — 9 млн грн (на приобретение спецтехники для спасателей).

Обоснование кредита

Мэр Одессы Геннадий Труханов обосновал необходимость взятия кредита тем, что с 2023 года бюджет города недополучил 3,9 миллиарда гривен, а расходы только растут.

"С 2023 года бюджет Одессы недополучил более 3,9 миллиарда гривен — эти средства были перенаправлены в государственный бюджет. Расходы громады выросли на 29%, в то время как поступления — лишь на 14%. Чтобы не допустить коллапса в различных сферах жизни, горсовет принял решение о местном заимствовании",— говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Следует отметить, что средства будут направлены на программы которые в основном уже наполовину выполнены. Депутат горсовета Жанна Мандриченко заявила, что по индексу инфляции бюджет Одессы потеряет значительно больше средств, если город не возьмет кредит.

"Индекс инфляции по состоянию на текущее время Национальным банком Украины это где-то примерно 14%. И мы берем кредит на программы, которые выполнены или выполнены наполовину. Если мы не возьмем кредит и не вольем в эти программы то мы по индексу инфляции потеряем больше средств",— говорит Жанна Мандриченко.

Напомним, недавно мы писали о финансовой поддержке предпринимателей нашего региона. А также о том, кого одесситы видят у власти.

НБУ кредиты деньги Геннадий Труханов городской совет
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации