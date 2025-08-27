Горсовет принял решение о взятии кредита - каким образом

Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Депутаты одесского горсовета приняли решение о местном заимствовании на 623,4 миллиона гривен. Средства должны быть использованы до конца года на объекты медицины, образования, дорожной инфраструктуры и социальной защиты.

Об этом шла речь на сессии Одесского городского совета.

Кредит на 623 млн

Сессия горсовета приняла решение об оформлении кредита в 623,4 млн грн кредита от государственного банка. Его планируют взять на 36 месяцев под 16% годовых. Таким образом переплата должна составить 171 млн грн. Однако депутаты надеются погасить его до конца года, что позволит уменьшить эту сумму до 25 миллионов.

Эти средства пойдут на 70 неотложных проектов, среди которых:

Здравоохранение — 186,9 млн грн

Современное оборудование для больниц, ремонт инженерных сетей инфекционной больницы.

Образование — 81,7 млн грн

Обустройство укрытий, модернизация защитных сооружений, противопожарные мероприятия.

Дорожное хозяйство — 125 млн грн

Ремонт улиц, остановок и ключевых путепроводов.

ЖКХ — 220,7 млн грн.

Капитальный ремонт ливневого коллектора, берегозащитные работы, обновление систем водоотведения и лифтов.

110 млн грн на подключение когенерационных машин, чтобы обеспечить энергоустойчивость критической инфраструктуры.

Гражданская защита — 9 млн грн (на приобретение спецтехники для спасателей).

Обоснование кредита

Мэр Одессы Геннадий Труханов обосновал необходимость взятия кредита тем, что с 2023 года бюджет города недополучил 3,9 миллиарда гривен, а расходы только растут.

"С 2023 года бюджет Одессы недополучил более 3,9 миллиарда гривен — эти средства были перенаправлены в государственный бюджет. Расходы громады выросли на 29%, в то время как поступления — лишь на 14%. Чтобы не допустить коллапса в различных сферах жизни, горсовет принял решение о местном заимствовании",— говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Следует отметить, что средства будут направлены на программы которые в основном уже наполовину выполнены. Депутат горсовета Жанна Мандриченко заявила, что по индексу инфляции бюджет Одессы потеряет значительно больше средств, если город не возьмет кредит.

"Индекс инфляции по состоянию на текущее время Национальным банком Украины это где-то примерно 14%. И мы берем кредит на программы, которые выполнены или выполнены наполовину. Если мы не возьмем кредит и не вольем в эти программы то мы по индексу инфляции потеряем больше средств",— говорит Жанна Мандриченко.

