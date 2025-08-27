Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеська мерія бере кредит — за що проголосували депутати

Одеська мерія бере кредит — за що проголосували депутати

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:27
Міськрада прийняла рішення про взяття кредиту - яким чином
Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Депутати одеської міськради прийняли рішення щодо місцевого запозичення на 623,4 мільйони гривень. Кошти мають бути використані до кінця року на об'єкти медицини, освіти, дорожньої інфраструктури та соціального захисту.

Про це йшлося на сесії Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Кредит на 623 млн

Сесія міськради прийняла рішення про оформлення кредиту у 623,4 млн грн кредиту від державного банку. Його планують взяти на 36 місяців під 16% річних. Таким чином переплата має становити 171 млн грн. Однак депутати сподіваються погасити його до кінця року, що дасть можливість зменшити цю суму до 25 мільйонів.

Ці кошти підуть на 70 невідкладних проєктів, серед яких:

  • Охорона здоров’я – 186,9 млн грн
  • Сучасне обладнання для лікарень, ремонт інженерних мереж інфекційної лікарні.
  • Освіта – 81,7 млн грн
  • Облаштування укриттів, модернізація захисних споруд, протипожежні заходи.
  • Дорожнє господарство – 125 млн грн
  • Ремонт вулиць, зупинок та ключових шляхопроводів.
  • ЖКГ – 220,7 млн грн.
  • Капітальний ремонт зливового колектору, берегозахисні роботи, оновлення систем водовідведення та ліфтів.
  • 110 млн грн на підключення когенераційних машин, щоб забезпечити енергостійкість критичної інфраструктури.
  • Цивільний захист – 9 млн грн (на придбання спецтехніки для рятувальників).

Обгрунтування кредиту

Мер Одеси Геннадій Труханов обгрунтував необхідність взяття кредиту тим, що з 2023 року бюджет міста недоотримав 3,9 мільярди гривень, а видатки лише зростають.

"З 2023 року бюджет Одеси недоотримав понад 3,9 мільярда гривень — ці кошти були перенаправлені до державного бюджету. Видатки громади зросли на 29%, в той час як надходження — лише на 14%. Щоб не допустити колапсу в різних сферах життя, міськрада ухвалила рішення про місцеве запозичення",— каже мер одеси Геннадій Труханов.

Слід зазначити, що кошти будуть направлені на програми які здебільшого вже є наполовину виконаними. Депутатка міськради Жанна Мандріченко заявила, що по індексу інфляції бюджет Одеси втратить значно більше коштів, якщо місто не візьме кредит.

"Індекс інфляції станом на поточний час Національним банком України це десь приблизно 14%. І ми беремо кредит на програми, які виконані або виконані наполовину. Якщо ми не возьмем кредит і не вольєм в ці програми то ми по індексу інфляції втратим більше коштів",— каже Жанна Мандріченко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про фінансову підтримку підприємців нашого регіону. А також про те, кого одесити бачать при владі.

НБУ кредити гроші Геннадій Труханов міська рада
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації