Міськрада прийняла рішення про взяття кредиту - яким чином

Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Депутати одеської міськради прийняли рішення щодо місцевого запозичення на 623,4 мільйони гривень. Кошти мають бути використані до кінця року на об'єкти медицини, освіти, дорожньої інфраструктури та соціального захисту.

Про це йшлося на сесії Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Кредит на 623 млн

Сесія міськради прийняла рішення про оформлення кредиту у 623,4 млн грн кредиту від державного банку. Його планують взяти на 36 місяців під 16% річних. Таким чином переплата має становити 171 млн грн. Однак депутати сподіваються погасити його до кінця року, що дасть можливість зменшити цю суму до 25 мільйонів.

Ці кошти підуть на 70 невідкладних проєктів, серед яких:

Охорона здоров’я – 186,9 млн грн

Сучасне обладнання для лікарень, ремонт інженерних мереж інфекційної лікарні.

Освіта – 81,7 млн грн

Облаштування укриттів, модернізація захисних споруд, протипожежні заходи.

Дорожнє господарство – 125 млн грн

Ремонт вулиць, зупинок та ключових шляхопроводів.

ЖКГ – 220,7 млн грн.

Капітальний ремонт зливового колектору, берегозахисні роботи, оновлення систем водовідведення та ліфтів.

110 млн грн на підключення когенераційних машин, щоб забезпечити енергостійкість критичної інфраструктури.

Цивільний захист – 9 млн грн (на придбання спецтехніки для рятувальників).

Обгрунтування кредиту

Мер Одеси Геннадій Труханов обгрунтував необхідність взяття кредиту тим, що з 2023 року бюджет міста недоотримав 3,9 мільярди гривень, а видатки лише зростають.

"З 2023 року бюджет Одеси недоотримав понад 3,9 мільярда гривень — ці кошти були перенаправлені до державного бюджету. Видатки громади зросли на 29%, в той час як надходження — лише на 14%. Щоб не допустити колапсу в різних сферах життя, міськрада ухвалила рішення про місцеве запозичення",— каже мер одеси Геннадій Труханов.

Слід зазначити, що кошти будуть направлені на програми які здебільшого вже є наполовину виконаними. Депутатка міськради Жанна Мандріченко заявила, що по індексу інфляції бюджет Одеси втратить значно більше коштів, якщо місто не візьме кредит.

"Індекс інфляції станом на поточний час Національним банком України це десь приблизно 14%. І ми беремо кредит на програми, які виконані або виконані наполовину. Якщо ми не возьмем кредит і не вольєм в ці програми то ми по індексу інфляції втратим більше коштів",— каже Жанна Мандріченко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про фінансову підтримку підприємців нашого регіону. А також про те, кого одесити бачать при владі.