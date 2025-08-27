АЗС на Балківській та суперечка у міськраді Одеси - що відбувається

АЗС в Одесі. Фото ілюстративне: tvoemisto.tv

В Одеській міськраді спалахнув скандал через об'єкт нерухомості на Балківській. Підприємці планують звести автозаправну станцію на орендованих землях транспортного департаменту, проти чого виступили деякі депутати.

Про це йшлося сьогодні на сесії одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Суперечка через АЗС

На сесії міськради на порядку денному стояло питання щодо дозволу ТОВ "Рута-Нова-к-Плюс" на розробку проєкту землеустрою щодо відведення ділянки площею 0,2763 гектара на Балківській. Компанія планує там звести автозаправну станцію. Однак ці землі належать департаменту транспорту міської ради, через що на засіданні спалахнула суперечка.

"Йдеться про зміну цільового призначення стосовно земель транспорту, але підприємці хочуть збудувати там заправку. Зазначено, що там стоїть об'єкт на 12 квадратних метрів, але це все є маніпуляціями", — сказала депутатка міськради Анастрасія Большедворова.

Депутатка Інна Поповська зауважила, що ця земля перебуває в оренді до 2041 року, хоча її власник і не виконав усіх зобов'язань за умовами договору. Через це міськрада планує зтягнути з орендаря понад 2 мільйони гривень шляхом позову до Господарського суду.

Політикиня також додала, що для будівництва на цьому місці АЗС необхідно провести ремонтні роботи на об'єкті. Але договір оренди досі є дійсним.

"Під час розгляду справи прокуратурою ці 12 квадратних метрів забудови згоріли і там взагалі фундамент залишився. За висновками експертизи, технічний стан цього фундаменту є непридатним для експлуатації, він є пошкодженим, що свідчить і про непридатність самої конструкції для влаштування АЗС, але необхідно провести будівельно-ремонтні роботи, а потім зводити АЗС", — каже Інна Поповська.

Внаслідок цього після тривалої суперечки 34 депутати проголосували "за" і рішення було прийнято.

Додамо, незадовго до цього в суді прокурори довели, що будувати та експлуатувати автозаправку по вул. Балківській як об’єкт підвищеної небезпеки можливо виключно на землях транспорту. Тому попереднє рішення міськради про передачу в оренду земель житлової та громадської забудови є незаконним та підлягає скасуванню.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про туалети, які закуплять за 109 мільйонів гривень. А також про кредит, який планує взяти міськрада.