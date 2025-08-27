В Одесі куплять 19 туалетів для людей з інвалідністю за 109 мільйонів гривень

В Одесі встановлять вбиральні загальною вартістю 100 млн грн
Депутати одеської міськради проголосували за купівлю 19 модульних вбиралень для людей з інвалідністю. На них витратять 109 мільйонів гривень із бюджету міста.
Про це йшлося сьогодні на сесії одеської міської ради.
Туалетне рішення
Сьогодні на сесії Одеської міськради депутати з другої спроби підтримали рішення про закупівлю 19 модульних інклюзивних туалетів. На ці вбиральні доведеться витратити 109 мільйонів гривень з бюджету.
Перші придбані туалети планують розмістити на таких локаціях у центральній частині міста:
- Соборна площа
- проспект Українських Героїв, 3 — поблизу туристичних маршрутів
- Приморський бульвар, 1 (біля Воронцовського палацу та Потьомкінських сходів).
- Міський сад
Однак деякі депутати були проти такого рішення. На думку низки обранців, закуповувати дороговартісні вбиральні в той самий час, коли місто планує брати кредит в НБУ, є недоцільним.
"Вбиральні місту потрібні, це очевидно, але не такі дорогі та не в такі часи, коли ми беремо кредит, а паралельно купуємо такі дорогі вбиральні", — прокоментував ситуацію депутат Петро Обухов.
Мер Геннадій Труханов відповів йому, що через брак туалетів людям з інвалідністю нікуди сходити за потребами під час прогулянок містом. А це неприпустимо для такого туристичного центру, як Одеса.
"Може, люди з інвалідністю чекали такого людського ставлення майже все своє життя. Щоб на них звернули увагу і врешті-решт зробили так, щоб така людина могла сходити в туалет, коли захоче. Здорові люди не завжди знають, де сходити до туалету на вулиці, не кажучи вже про людей з інвалідністю, які потребують допомоги", — сказав мер Геннадій Труханов.
