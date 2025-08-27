Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі встановлять вбиральні загальною вартістю 100 млн грн

В Одесі встановлять вбиральні загальною вартістю 100 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 14:30
В Одесі куплять 19 туалетів для людей з інвалідністю за 109 мільйонів гривень
Туалет для осіб з інвалідністю. Фото ілюстративне: poltava.to

Депутати одеської міськради проголосували за купівлю 19 модульних вбиралень для людей з інвалідністю. На них витратять 109 мільйонів гривень із бюджету міста.

Про це йшлося сьогодні на сесії одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Туалетне рішення

Сьогодні на сесії Одеської міськради депутати з другої спроби підтримали рішення про закупівлю 19 модульних інклюзивних туалетів. На ці вбиральні доведеться витратити 109 мільйонів гривень з бюджету.

Перші придбані туалети планують розмістити на таких локаціях у центральній частині міста:

  • Соборна площа
  • проспект Українських Героїв, 3 — поблизу туристичних маршрутів
  • Приморський бульвар, 1 (біля Воронцовського палацу та Потьомкінських сходів).
  • Міський сад

Однак деякі депутати були проти такого рішення. На думку низки обранців, закуповувати дороговартісні вбиральні в той самий час, коли місто планує брати кредит в НБУ, є недоцільним.

"Вбиральні місту потрібні, це очевидно, але не такі дорогі та не в такі часи, коли ми беремо кредит, а паралельно купуємо такі дорогі вбиральні", — прокоментував ситуацію депутат Петро Обухов.

Мер Геннадій Труханов відповів йому, що через брак туалетів людям з інвалідністю нікуди сходити за потребами під час прогулянок містом. А це неприпустимо для такого туристичного центру, як Одеса.

"Може, люди з інвалідністю чекали такого людського ставлення майже все своє життя. Щоб на них звернули увагу і врешті-решт зробили так, щоб така людина могла сходити в туалет, коли захоче. Здорові люди не завжди знають, де сходити до туалету на вулиці, не кажучи вже про людей з інвалідністю, які потребують допомоги", — сказав мер Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі хотіли заощадити на інклюзивних туалетах. А також про те, що ці туалети охоронятиме поліція.

Одеса Геннадій Труханов туалети Новини Одеси Петро Обухова
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації