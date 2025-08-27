В Одесі куплять 19 туалетів для людей з інвалідністю за 109 мільйонів гривень

Туалет для осіб з інвалідністю. Фото ілюстративне: poltava.to

Депутати одеської міськради проголосували за купівлю 19 модульних вбиралень для людей з інвалідністю. На них витратять 109 мільйонів гривень із бюджету міста.

Про це йшлося сьогодні на сесії одеської міської ради.

Туалетне рішення

Сьогодні на сесії Одеської міськради депутати з другої спроби підтримали рішення про закупівлю 19 модульних інклюзивних туалетів. На ці вбиральні доведеться витратити 109 мільйонів гривень з бюджету.

Перші придбані туалети планують розмістити на таких локаціях у центральній частині міста:

Соборна площа

проспект Українських Героїв, 3 — поблизу туристичних маршрутів

Приморський бульвар, 1 (біля Воронцовського палацу та Потьомкінських сходів).

Міський сад

Однак деякі депутати були проти такого рішення. На думку низки обранців, закуповувати дороговартісні вбиральні в той самий час, коли місто планує брати кредит в НБУ, є недоцільним.

"Вбиральні місту потрібні, це очевидно, але не такі дорогі та не в такі часи, коли ми беремо кредит, а паралельно купуємо такі дорогі вбиральні", — прокоментував ситуацію депутат Петро Обухов.

Мер Геннадій Труханов відповів йому, що через брак туалетів людям з інвалідністю нікуди сходити за потребами під час прогулянок містом. А це неприпустимо для такого туристичного центру, як Одеса.

"Може, люди з інвалідністю чекали такого людського ставлення майже все своє життя. Щоб на них звернули увагу і врешті-решт зробили так, щоб така людина могла сходити в туалет, коли захоче. Здорові люди не завжди знають, де сходити до туалету на вулиці, не кажучи вже про людей з інвалідністю, які потребують допомоги", — сказав мер Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі хотіли заощадити на інклюзивних туалетах. А також про те, що ці туалети охоронятиме поліція.