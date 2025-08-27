В Одессе купят 19 туалетов для людей с инвалидностью за 109 миллионов гривен

Туалет для лиц с инвалидностью. Фото иллюстративное: poltava.to

Депутаты одесского горсовета проголосовали за покупку 19 модульных уборных для людей с инвалидностью. На них потратят 109 миллионов гривен из бюджета города.

Об этом шла речь сегодня на сессии одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Туалетное решение

Сегодня на сессии Одесского горсовета депутаты со второй попытки поддержали решение о закупке 19 модульных инклюзивных туалетов. На эти уборные придется потратить 109 миллионов гривен из бюджета.

Первые приобретенные туалеты планируют разместить на следующих локациях в центральной части города:

Соборная площадь

проспект Украинских Героев, 3 — вблизи туристических маршрутов

Приморский бульвар, 1 (возле Воронцовского дворца и Потемкинской лестницы).

Городской сад

Однако некоторые депутаты были против такого решения. По мнению ряда избранников закупать дорогостоящие уборные в то же время, когда город планирует брать кредит в НБУ является нецелесообразным.

"Уборные городу нужны, это очевидно. но не такие дорогие и не в такие времена, когда мы берем кредит а параллельно покупаем такие дорогие уборные",— прокомментировал ситуацию депутат Петр Обухов.

Мэр Геннадий Труханов ответил ему, что из-за нехватки туалетов людям с инвалидностью некуда сходить по потребностям во время прогулок по городу. А это недопустимо для такого туристического центра как Одесса.

"Может люди з инвалидностью ждали такого человеческого отношения почти всю свою жизнь. Чтобы на них обратили внимание, и в конце концов сделали так, чтобы такой человек мог сходить в туалет когда захочет. Здоровые люди не всегда знают где сходить в туалет на улице, не говоря уже о людях с инвалидностью, которые нуждаются в помощи",— сказал мэр Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе хотели сэкономить на инклюзивных туалетах. А также о том, что эти туалеты будет охранять полиция.