Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе установят уборные общей стоимостью в 100 млн грн

В Одессе установят уборные общей стоимостью в 100 млн грн

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 14:30
В Одессе купят 19 туалетов для людей с инвалидностью за 109 миллионов гривен
Туалет для лиц с инвалидностью. Фото иллюстративное: poltava.to

Депутаты одесского горсовета проголосовали за покупку 19 модульных уборных для людей с инвалидностью. На них потратят 109 миллионов гривен из бюджета города.

Об этом шла речь сегодня на сессии одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Туалетное решение

Сегодня на сессии Одесского горсовета депутаты со второй попытки поддержали решение о закупке 19 модульных инклюзивных туалетов. На эти уборные придется потратить 109 миллионов гривен из бюджета.

Первые приобретенные туалеты планируют разместить на следующих локациях в центральной части города:

  • Соборная площадь
  • проспект Украинских Героев, 3 — вблизи туристических маршрутов
  • Приморский бульвар, 1 (возле Воронцовского дворца и Потемкинской лестницы).
  • Городской сад

Однако некоторые депутаты были против такого решения. По мнению ряда избранников закупать дорогостоящие уборные в то же время, когда город планирует брать кредит в НБУ является нецелесообразным.

"Уборные городу нужны, это очевидно. но не такие дорогие и не в такие времена, когда мы берем кредит а параллельно покупаем такие дорогие уборные",— прокомментировал ситуацию депутат Петр Обухов.

Мэр Геннадий Труханов ответил ему, что из-за нехватки туалетов людям с инвалидностью некуда сходить по потребностям во время прогулок по городу. А это недопустимо для такого туристического центра как Одесса.

"Может люди з инвалидностью ждали такого человеческого отношения почти всю свою жизнь. Чтобы на них обратили внимание, и в конце концов сделали так, чтобы такой человек мог сходить в туалет когда захочет. Здоровые люди не всегда знают где сходить в туалет на улице, не говоря уже о людях с инвалидностью, которые нуждаются в помощи",— сказал мэр Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе хотели сэкономить на инклюзивных туалетах. А также о том, что эти туалеты будет охранять полиция.

Одесса Геннадий Труханов туалеты Новости Одессы Петр Обухов
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации