В Одессе купят 19 туалетов для людей с инвалидностью за 109 миллионов гривен

В Одессе установят уборные общей стоимостью в 100 млн грн
Депутаты одесского горсовета проголосовали за покупку 19 модульных уборных для людей с инвалидностью. На них потратят 109 миллионов гривен из бюджета города.
Об этом шла речь сегодня на сессии одесского городского совета.
Туалетное решение
Сегодня на сессии Одесского горсовета депутаты со второй попытки поддержали решение о закупке 19 модульных инклюзивных туалетов. На эти уборные придется потратить 109 миллионов гривен из бюджета.
Первые приобретенные туалеты планируют разместить на следующих локациях в центральной части города:
- Соборная площадь
- проспект Украинских Героев, 3 — вблизи туристических маршрутов
- Приморский бульвар, 1 (возле Воронцовского дворца и Потемкинской лестницы).
- Городской сад
Однако некоторые депутаты были против такого решения. По мнению ряда избранников закупать дорогостоящие уборные в то же время, когда город планирует брать кредит в НБУ является нецелесообразным.
"Уборные городу нужны, это очевидно. но не такие дорогие и не в такие времена, когда мы берем кредит а параллельно покупаем такие дорогие уборные",— прокомментировал ситуацию депутат Петр Обухов.
Мэр Геннадий Труханов ответил ему, что из-за нехватки туалетов людям с инвалидностью некуда сходить по потребностям во время прогулок по городу. А это недопустимо для такого туристического центра как Одесса.
"Может люди з инвалидностью ждали такого человеческого отношения почти всю свою жизнь. Чтобы на них обратили внимание, и в конце концов сделали так, чтобы такой человек мог сходить в туалет когда захочет. Здоровые люди не всегда знают где сходить в туалет на улице, не говоря уже о людях с инвалидностью, которые нуждаются в помощи",— сказал мэр Геннадий Труханов.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе хотели сэкономить на инклюзивных туалетах. А также о том, что эти туалеты будет охранять полиция.
