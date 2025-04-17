Одесские туалеты будет охранять муниципальная стража и Нацполиция - мэрия

Туалеты в Одессе будет охранять полиция — но есть нюанс
В Одесском горсовете опасаются, что недобросовестные горожане могут повредить модульные туалеты, которые планируют установить в центре города. Поэтому эти уборные будут охранять силами муниципальной варты и полиции.
Об этом шла речь на сессии горсовета.
Туалеты в опасности
В Одессе на Соборной площади, в Городском саду, на Приморском бульваре и на проспекте Украинских Героев планируют установить инклюзивные модульные туалеты. Однако они являются достаточно дорогими, поэтому депутаты опасаются актов вандализма.
"Мы не можем предусмотреть все акты вандализма и безответственного отношения к нашему общему имуществу. Но эти первые четыре объекта устанавливают в историческом ареале, в зоне ЮНЕСКО, где постоянно осуществляется патрулирование Нацполицией, муниципальной стражей. Будем просить их обращать внимание на эти объекты", — говорит вице-мэр Одессы Анна Познякова.
В горсовете также добавили, что модульные уборные будут оборудованы камерами.
Особенности таких уборных
Металлическая антикоррозийная кабинка такого туалета может вместить человека на кресле колесном или маму с коляской. Также она оснащена функцией уборки, сенсорами движения и системой автоматической разблокировки, которая срабатывает каждые 15 минут. Кроме того, уборная имеет кнопку вызова оператора и модуль для безналичного расчета.
Напомним, недавно мы писали о рейде по одесским парковкам. А также о том, что пляжи города не оборудованы для людей с инвалидностью.
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