Одесские туалеты будет охранять муниципальная стража и Нацполиция - мэрия

Модульная уборная. Фото иллюстративное: Руслан Марцинкив в соцсети

В Одесском горсовете опасаются, что недобросовестные горожане могут повредить модульные туалеты, которые планируют установить в центре города. Поэтому эти уборные будут охранять силами муниципальной варты и полиции.

Об этом шла речь на сессии горсовета.

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Туалеты в опасности

В Одессе на Соборной площади, в Городском саду, на Приморском бульваре и на проспекте Украинских Героев планируют установить инклюзивные модульные туалеты. Однако они являются достаточно дорогими, поэтому депутаты опасаются актов вандализма.

"Мы не можем предусмотреть все акты вандализма и безответственного отношения к нашему общему имуществу. Но эти первые четыре объекта устанавливают в историческом ареале, в зоне ЮНЕСКО, где постоянно осуществляется патрулирование Нацполицией, муниципальной стражей. Будем просить их обращать внимание на эти объекты", — говорит вице-мэр Одессы Анна Познякова.

В горсовете также добавили, что модульные уборные будут оборудованы камерами.

Особенности таких уборных

Металлическая антикоррозийная кабинка такого туалета может вместить человека на кресле колесном или маму с коляской. Также она оснащена функцией уборки, сенсорами движения и системой автоматической разблокировки, которая срабатывает каждые 15 минут. Кроме того, уборная имеет кнопку вызова оператора и модуль для безналичного расчета.

Напомним, недавно мы писали о рейде по одесским парковкам. А также о том, что пляжи города не оборудованы для людей с инвалидностью.