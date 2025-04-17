Одеські туалети охоронятимуть муніципальна варта та Нацполіція - мерія

Модульна вбиральня. Фото ілюстративне: Руслан Марцинків у соцмережі

В Одеській міськраді побоюються, що недобросовісні містяни можуть пошкодити модульні вбиральні, які планують встановити у центрі міста. Тому ці туалети охоронятимуть силами муніципальної варти та поліції.

Про це йшлося на сесії міськради.

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В Одесі на Соборній площі, у Міському саду, на Приморському бульварі та на проспекті Українських Героїв планують встановити інклюзивні модульні вбиральні. Проте вони є досить коштовними, тому депутати побоюються актів вандалізму.

"Ми не можемо передбачити всі акти вандалізму і безвідповідального ставлення до нашого спільного майна. Але ці перші чотири об'єкти встановлюють в історичному ареалі, в зоні ЮНЕСКО, де постійно здійснюється патрулювання Нацполіцією, муніципальною вартою. Будемо просити їх звертати увагу на ці об'єкти", — каже віцемерка Одеси Ганна Познякова.

У міськраді також додали, що ці вбиральні будуть обладнані камерами.

Особливості таких вбиралень

Металева антикорозійна кабінка такого туалету може вмістити людину на кріслі колісному чи маму з візком. Також вона оснащена функцією прибирання, сенсорами руху та системою автоматичного розблокування, яка спрацьовує кожні 15 хвилин. Крім того, вбиральня має кнопку виклику оператора та модуль для безготівкового розрахунку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейд одеськими парковками. А також про те, що пляжі міста не обладнані для людей з інвалідністю.