В Одесском горсовете сократят финансирование установки модульных инклюзивных туалетов

Модульный туалет. Фото иллюстративное: poltava.to

В горсовете Одессы предложили сократить финансирование на установку автоматических общественных туалетов более чем в 2,5 раза. Однако подключение инженерных сетей стоит недешево, поэтому в этом году смогут установить только 2 инклюзивных туалета.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам планирования, бюджета и финансов.

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Средства на туалеты

Коммунальное предприятие "Сервисный центр" просило выделить 4,96 млн грн на обустройство четырех санитарных модулей. Однако члены бюджетной комиссии решили, что это слишком много, и предусмотрели лишь 2 млн грн. Деньги должны пойти на подключение инженерных сетей: электроснабжения, водопровода и канализации. Размер туалета — около 4,5 кв. метра. Каждая уборная должна быть адаптирована к требованиям безбарьерности и удобной для людей, передвигающихся на креслах колесных.

Поскольку один туалет обходится более чем в миллион гривен, часть работ могут перенести на следующий бюджетный период.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько денег потратят на ремонт дорог в Одессе. А также о том, откуда будут брать средства на восстановление Ивановского путепровода.