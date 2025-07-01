В Одеській міськраді скоротять фінансування встановлення модульних інклюзивних туалетів

Модульна вбиральня. Фото ілюстративне: poltava.to

У міськраді Одеси запропонували скоротити фінансування на встановлення автоматичних громадських вбиралень у понад 2,5 раза. Однак підключення інженерних мереж коштує недешево, тому цього року зможуть встановити лише 2 інклюзивних туалети.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з питань планування, бюджету і фінансів.

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Кошти на вбиральні

Комунальне підприємство "Сервісний центр" просило виділити 4,96 млн грн на облаштування чотирьох санітарних модулів. Однак члени бюджетної комісії вирішили, що це забагато, та передбачили лише 2 млн грн. Гроші мають піти на підключення інженерних мереж: електропостачання, водопроводу та каналізації. Розмір туалету — близько 4,5 кв. метра. Кожна вбиральня має бути адаптована до вимог безбар'єрності та зручною для людей, що пересуваються на кріслах колісних.

Оскільки один туалет обходиться у понад мільйон гривень, частину робіт можуть перенести на наступний бюджетний період.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки грошей витратять на ремонт доріг в Одесі. А також про те, звідки будуть брати кошти на відновлення Іванівського шляхопроводу.