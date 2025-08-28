Відео
Головна Одеса В Одесі на ремонт двох вулиць витратять 100 млн — про що йдеться

В Одесі на ремонт двох вулиць витратять 100 млн — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:30
В Одесі оновлять дороги і тротуари - яким чином
Дорожні роботи. Фото ілюстративне: TM ALBI

В Одесі оновлять дороги та тротуари на вулиці Академіка Заболотного та на проспекті Князя Володимира Великого. На це планують витратити 100 мільйонів гривень, частина коштів надійде з державного бюджету.

Про це повідомляє одеська мерія.

Читайте також:

Капітальний ремонт

В Одесі планують капітальний ремонт тротуарів, доріг і зупинок громадського транспорту. Зокрема, це стосується двох ділянок міста: 

  • проспект Князя Володимира Великого — від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха.
  • вул. Академіка Заболотного — від проспекту Князя Володимира Великого до вул. Кримської.

Загальна площа ремонту — 23 тис. м². Наразі управління дорожнього господарства міськради завершує розробку проєктно-кошторисної документації. Обіцяють прицьому зробити акцент на створенні безбар’єрного середовища для  маломобільних груп населення. 

Цей ремонт є частиною підготовки до запуску трамвайного маршруту "Північ-Південь", який з'єднає різні частини міста.

"Одеса долучилася до флагманського проєкту Міністерства розвитку громад і територій, розвиваючи трамвайно-пішохідний маршрут "Північ–Південь". Наша мета — не лише забезпечити комфортний проїзд електротранспортом, а й зробити всю інфраструктуру на маршруті доступною для кожного", — каже мер Одеси Геннадій Труханов.

Яке фінансування

Фінансуватиметься ремонт з бюджету міста та за рахунок субвенції від держави. Для її отримання депутати внесли відповідні зміни до програми "Безбар’єрна Одеса".

Вартість робіт становить понад 100 млн гривень, з яких 64 млн грн — з бюджету Одеси, а понад 36 млн грн — з державного.

Нагадаємо, ми писали про трамвайний маршрут "Північ-Південь". А також про скандал у міськраді через заправку.

Одеса ремонт дороги вулиці Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
