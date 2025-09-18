Реконструкція колектора в Аркадії

Нові труби для колектора. Фото: Геннадій Труханов

В одеській Аркадії триває масштабна реконструкція старого колектора, який десятиліттями перебував в аварійному стані. Зараз всередину старої труби вставляють нову поліетиленову, а простір між ними заливають бетоном для додаткової міцності. Після завершення проєкту пляж знову стане комфортним для відпочинку.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Реконструкція колектора

Колектор в Аркадії десятиліттями був аварійним — вода просочувалась у ґрунт і створювала загрозу для інфраструктури. Зараз стару трубу діаметром 2 метри укріплюють новою поліетиленовою, стійкою до агресивних середовищ. Між трубами заливають бетон, що значно подовжує термін служби колектора. Наступний етап робіт відбуватиметься у морській зоні. Водолази вирізатимуть технологічні люки, очищатимуть внутрішню поверхню та монтуватимуть нову трубу. Для цього використовують спеціальну баржу з краном.

Фінальний етап реконструкції забезпечить сучасну систему водовідведення та дозволить наступного року повноцінно користуватися пляжем. Мешканці та туристи знову зможуть насолоджуватися відпочинком без незручностей.

Ремонтні роботи на пляжі. Фото: Геннадій Труханов

Труба з водою на пляжі. Фото: Геннадій Труханов

Умови тендеру

У Аркадії стартував ремонт плит на набережній. Хоча на перший етап робіт виділили невелику суму, підрядник уже розпочав роботи. Завершити ремонт планують до кінця наступного року. Наразі у системі онлайн-закупівель оголошено щонайменше три тендери на відновлення цього відрізку набережної загальною вартістю майже 170 млн грн. Переможцем тендерів стала компанія "Ростдорсрой", яка належить депутату міськради Юрію Шумахеру.

