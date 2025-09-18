Відео
Україна
Реконструкція аварійного колектора в Одесі — на якому етапі

Реконструкція аварійного колектора в Одесі — на якому етапі

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 13:47
Реконструкція колектора в Аркадії
Нові труби для колектора. Фото: Геннадій Труханов

В одеській Аркадії триває масштабна реконструкція старого колектора, який десятиліттями перебував в аварійному стані. Зараз всередину старої труби вставляють нову поліетиленову, а простір між ними заливають бетоном для додаткової міцності. Після завершення проєкту пляж знову стане комфортним для відпочинку.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також:

Реконструкція колектора

Колектор в Аркадії десятиліттями був аварійним — вода просочувалась у ґрунт і створювала загрозу для інфраструктури. Зараз стару трубу діаметром 2 метри укріплюють новою поліетиленовою, стійкою до агресивних середовищ. Між трубами заливають бетон, що значно подовжує термін служби колектора. Наступний етап робіт відбуватиметься у морській зоні. Водолази вирізатимуть технологічні люки, очищатимуть внутрішню поверхню та монтуватимуть нову трубу. Для цього використовують спеціальну баржу з краном.

Фінальний етап реконструкції забезпечить сучасну систему водовідведення та дозволить наступного року повноцінно користуватися пляжем. Мешканці та туристи знову зможуть насолоджуватися відпочинком без незручностей.

Будівництво колектора
Ремонтні роботи на пляжі. Фото: Геннадій Труханов
Будівництво колектора
Труба з водою на пляжі. Фото: Геннадій Труханов

Умови тендеру

У Аркадії стартував ремонт плит на набережній. Хоча на перший етап робіт виділили невелику суму, підрядник уже розпочав роботи. Завершити ремонт планують до кінця наступного року. Наразі у системі онлайн-закупівель оголошено щонайменше три тендери на відновлення цього відрізку набережної загальною вартістю майже 170 млн грн. Переможцем тендерів стала компанія "Ростдорсрой", яка належить депутату міськради Юрію Шумахеру.

 

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі біля моря збудуть новий майданчик для сміття. Також ми повідомляли, що в Одесі збудуть спеціальне підземне укриття.

Одеса ремонт пляж Одеська область будівництво Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
