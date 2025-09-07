Будівництво майданчика для сміття в Аркадії

Перевернені контейнери зі сміттям. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі оголосили тендер на будівництво контейнерного майданчика системи збору та вивезення відходів у районі пляжу "Аркадія". Вартість робіт оцінюють у понад чотири мільйони гривень. Завершення будівництва заплановано до кінця 2025 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Деталі тендера

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради оголосило тендер на будівництво контейнерного майданчика біля пляжу "Аркадія". Проєкт передбачає облаштування сучасної системи збору та вивезення твердих побутових відходів. Завершення робіт планується до кінця 2025 року.

Які роботи проведуть

У рамках будівництва передбачені земляні роботи, облаштування фундаментних плит і дорожнього покриття, монтаж освітлення та електромереж, а також встановлення захисної огорожі й благоустрій території. За словами замовників, у зоні реалізації проєкту також передбачено озеленення. Комунальники висадять кущі та облаштують тротуари.

Очікувана вартість робіт становить 4 353 326,40 грн. Тендерні пропозиції приймають до 19 вересня, а електронний аукціон відбудеться 22 вересня.

Нагадаємо, в Одеській області виставили на продаж єдиний масив зрошуваних сільськогосподарських земель. Також ми писали, що в Одесі виставили на продаж дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник".