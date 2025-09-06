Продаж дитячого табору "Юний судноремонтник" в Одесі

Оздоровчий центр "Юний судноремонтник". Фото: prozorro.sale

В Одесі виставили на продаж дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник". Комплекс розташований у престижному районі біля моря й займає понад гектар території. Стартова ціна лота складає понад 14 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

В Одесі продають дитячий табір

Табір розташовується на вулиці Костанді, у Київському районі Одеси. Його планують продати через систему "малої приватизації". Об’єкт включає будівлі та споруди загальною площею 2180 квадратних метрів, серед яких — чотири спальні корпуси, їдальня, медична частина, літній кінотеатр, пральня, гаражі та підсобні приміщення. На території є пост охорони, навіси, водонапірна башта й інші інфраструктурні елементи.

Центр розташований на двох земельних ділянках із загальною площею понад 1,3 га. Під’їзд до об’єкта має асфальтоване покриття, територія огороджена з двома окремими входами. Водночас самі земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу: питання оренди та користування доведеться вирішувати новому власнику вже після приватизації.

До складу лота також входять 86 одиниць рухомого майна, зокрема меблі, обладнання та інвентар, перелік яких додано до офіційного повідомлення. На території центру частково проходять кабельні лінії електропередач, що перебувають на балансі ДТЕК "Одеські електромережі", і не входять до приватизаційного об’єкта.

Яка ціна дитячого табору

Стартова ціна продажу визначена на рівні 14 207 900.94 грн без ПДВ. Аукціон у форматі трираундових англійських торгів відбудеться 29 вересня. Подати заявки можна до 20:00 28 вересня.

Нагадаємо, в Одеській області виставили на продаж єдиний масив зрошуваних сільськогосподарських земель. Також ми писали, що Одеський міський суд наклав арешт на партію сої, яку намагалися незаконно експортувати через порт "Південний".