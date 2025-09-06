Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі з молотка піде дитячий табір біля моря — яка ціна

В Одесі з молотка піде дитячий табір біля моря — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 15:47
Продаж дитячого табору "Юний судноремонтник" в Одесі
Оздоровчий центр "Юний судноремонтник". Фото: prozorro.sale

В Одесі виставили на продаж дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник". Комплекс розташований у престижному районі біля моря й займає понад гектар території. Стартова ціна лота складає понад 14 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Реклама
Читайте також:

В Одесі продають дитячий табір

Табір розташовується на вулиці Костанді, у Київському районі Одеси. Його планують продати через систему "малої приватизації". Об’єкт включає будівлі та споруди загальною площею 2180 квадратних метрів, серед яких — чотири спальні корпуси, їдальня, медична частина, літній кінотеатр, пральня, гаражі та підсобні приміщення. На території є пост охорони, навіси, водонапірна башта й інші інфраструктурні елементи.

Центр розташований на двох земельних ділянках із загальною площею понад 1,3 га. Під’їзд до об’єкта має асфальтоване покриття, територія огороджена з двома окремими входами. Водночас самі земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу: питання оренди та користування доведеться вирішувати новому власнику вже після приватизації.

До складу лота також входять 86 одиниць рухомого майна, зокрема меблі, обладнання та інвентар, перелік яких додано до офіційного повідомлення. На території центру частково проходять кабельні лінії електропередач, що перебувають на балансі ДТЕК "Одеські електромережі", і не входять до приватизаційного об’єкта.

Яка ціна дитячого табору

Стартова ціна продажу визначена на рівні 14 207 900.94 грн без ПДВ. Аукціон у форматі трираундових англійських торгів відбудеться 29 вересня. Подати заявки можна до 20:00 28 вересня.

Нагадаємо, в Одеській області виставили на продаж єдиний масив зрошуваних сільськогосподарських земель. Також ми писали, що Одеський міський суд наклав арешт на партію сої, яку намагалися незаконно експортувати через порт "Південний".

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж дитячий табір
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації