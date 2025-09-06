Арешт сої в Одесі — БЕБ зупинило незаконний експорт

Арешт сої в Одесі. Фото: ТУ БЕБ

Одеський міський суд наклав арешт на партію сої, яку намагалися незаконно експортувати через порт "Південний". Йдеться про понад 5,4 тисячі тонн продукції вартістю майже 2 мільйони доларів.

Про це повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області (ТУ БЕБ).

Реклама

Читайте також:

В Одесі арештували сою в порту

Як повідомили в БЕБ, одне з підприємств, яке займається торгівлею зерном, спробувало оформити експорт сої без підтвердження законності її походження. Для цього подали митну декларацію в режимі "Переробка за межами митної території", а отримувачем значилося підприємство-нерезидент з ОАЕ.

Правоохоронці встановили, що загальний обсяг незаконної партії становив 5,4 тисячі тонн, а її орієнтовна вартість сягає майже 92,6 мільйона гривень.

"З метою забезпечення відшкодування шкоди суд ухвалив рішення про накладення арешту на вилучену сільгосппродукцію", — зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Яке покарання за ігнорування митних правил

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 212 КК України — умисне ухилення від сплати податків. Цей злочин карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого

Слідчі встановлюють коло осіб, які могли бути причетні до протиправної схеми.

Нагадаємо, в Одеській області виставили на продаж єдиний масив зрошуваних сільськогосподарських земель. Також ми писали, що через дії керівництва КП "Міжнародний аеропорт Одеса" громада втратила багатомільйонні доходи.