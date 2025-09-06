Арест сои в Одессе - БЭБ остановило незаконный экспорт

Арест сои в Одессе. Фото: ТУ БЭБ

Одесский городской суд наложил арест на партию сои, которую пытались незаконно экспортировать через порт "Южный". Речь идет о более 5,4 тысячи тонн продукции стоимостью почти 2 миллиона долларов.

Об этом сообщило Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области (ТУ БЭБ).

Реклама

Читайте также:

В Одессе арестовали сою в порту

Как сообщили в БЭБ, одно из предприятий, которое занимается торговлей зерном, попыталось оформить экспорт сои без подтверждения законности ее происхождения. Для этого подали таможенную декларацию в режиме "Переработка за пределами таможенной территории", а получателем значилось предприятие-нерезидент из ОАЭ.

Правоохранители установили, что общий объем незаконной партии составил 5,4 тысячи тонн, а ее ориентировочная стоимость достигает почти 92,6 миллиона гривен.

"С целью обеспечения возмещения ущерба суд принял решение о наложении ареста на изъятую сельхозпродукцию", — отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Какое наказание за игнорирование таможенных правил

Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 212 УК Украины — умышленное уклонение от уплаты налогов. Это преступление наказывается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

Следователи устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к противоправной схеме.

Напомним, в Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Также мы писали, что из-за действий руководства КП "Международный аэропорт Одесса" громада потеряла многомиллионные доходы.