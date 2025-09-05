Подозрение руководительнице аэропорта Одесса: убытки более 15 миллионов

В Одессе разоблачили масштабные злоупотребления в коммунальном предприятии "Международный аэропорт Одесса". Из-за действий руководства община потеряла многомиллионные доходы.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия до конца 2020 года аэропорт "Одесса" как коммунальное предприятие получал прибыль от предоставления основных услуг: обслуживание взлетов и посадок самолетов и обеспечение их сверхнормативной стоянки. Эти средства должны были идти на развитие предприятия и приносить пользу одесской общине. Однако следствие выяснило, что тогдашняя руководитель аэропорта Ольга Макогонюк умышленно не обеспечила деятельность предприятия как эксплуатанта аэродрома. Вместо этого она способствовала тому, чтобы этот статус получила частная компания.

В результате доходы от предоставления услуг перешли к другой структуре. По подсчетам, община Одессы недополучила по меньшей мере 15,6 миллиона гривен. Сейчас досудебное расследование продолжается, а прокуроры готовят ходатайство о мере пресечения для подозреваемой.

Ольга Макогонюк. Фото: Одесский городской совет

Что известно о директоре

Ольга Макогонюк в 2020 году была избрана депутатом Одесского горсовета восьмого созыва от партии "Доверяй делам". С 2017 года и по настоящее время она исполняет обязанности и. о. Генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса".

