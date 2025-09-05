Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Руководительнице аэропорта Одесса сообщили о подозрении — детали

Руководительнице аэропорта Одесса сообщили о подозрении — детали

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:37
Подозрение руководительнице аэропорта Одесса: убытки более 15 миллионов
Одесский аэропорт. Фото: Одесский городской совет

В Одессе разоблачили масштабные злоупотребления в коммунальном предприятии "Международный аэропорт Одесса". Из-за действий руководства община потеряла многомиллионные доходы.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия до конца 2020 года аэропорт "Одесса" как коммунальное предприятие получал прибыль от предоставления основных услуг: обслуживание взлетов и посадок самолетов и обеспечение их сверхнормативной стоянки. Эти средства должны были идти на развитие предприятия и приносить пользу одесской общине. Однако следствие выяснило, что тогдашняя руководитель аэропорта Ольга Макогонюк умышленно не обеспечила деятельность предприятия как эксплуатанта аэродрома. Вместо этого она способствовала тому, чтобы этот статус получила частная компания.

В результате доходы от предоставления услуг перешли к другой структуре. По подсчетам, община Одессы недополучила по меньшей мере 15,6 миллиона гривен. Сейчас досудебное расследование продолжается, а прокуроры готовят ходатайство о мере пресечения для подозреваемой.

Одеса
Ольга Макогонюк. Фото: Одесский городской совет

Что известно о директоре

Ольга Макогонюк в 2020 году была избрана депутатом Одесского горсовета восьмого созыва от партии "Доверяй делам". С 2017 года и по настоящее время она исполняет обязанности и. о. Генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса".

Напомним, мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики. Также мы сообщали, что НАБУ объявило о подозрении высокопоставленному чиновнику СБУ.

Одесса аэропорты Одесская область Новости Одессы подозрение новости
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации