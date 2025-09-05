Підозра керівниці аеропорту Одеса: збитки понад 15 мільйонів

В Одесі викрили масштабні зловживання у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт Одеса". Через дії керівництва громада втратила багатомільйонні доходи.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, до кінця 2020 року аеропорт "Одеса" як комунальне підприємство отримував прибуток від надання основних послуг: обслуговування зльотів і посадок літаків та забезпечення їх наднормативної стоянки. Ці кошти мали йти на розвиток підприємства і приносити користь одеській громаді. Однак слідство з’ясувало, що тодішня керівниця аеропорту Ольга Макогонюк умисно не забезпечила діяльність підприємства як експлуатанта аеродрому. Натомість вона сприяла тому, щоб цей статус отримала приватна компанія.

У результаті прибутки від надання послуг перейшли до іншої структури. За підрахунками, громада Одеси недоотримала щонайменше 15,6 мільйона гривень. Наразі досудове розслідування триває, а прокурори готують клопотання про запобіжний захід для підозрюваної.

Ольга Макогонюк. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про директорку

Ольга Макогонюк у 2020 році була обрана депутатом Одеської міськради восьмого скликання від партії "Довіряй ділам". З 2017 року і дотепер вона виконує обов’язки в. о. генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса".

