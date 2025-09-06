Продажа детского лагеря "Юный судоремонтник" в Одессе

В Одессе с молотка уйдет детский лагерь у моря — какая цена
В Одессе выставили на продажу детский оздоровительный центр "Юный судоремонтник". Комплекс расположен в престижном районе у моря и занимает более гектара территории. Стартовая цена лота составляет более 14 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.
В Одессе продают детский лагерь
Лагерь располагается на улице Костанди, в Киевском районе Одессы. Его планируют продать через систему "малой приватизации". Объект включает здания и сооружения общей площадью 2180 квадратных метров, среди которых — четыре спальных корпуса, столовая, медицинская часть, летний кинотеатр, прачечная, гаражи и подсобные помещения. На территории есть пост охраны, навесы, водонапорная башня и другие инфраструктурные элементы.
Центр расположен на двух земельных участках с общей площадью более 1,3 га. Подъезд к объекту имеет асфальтированное покрытие, территория ограждена с двумя отдельными входами. В то же время сами земельные участки не являются предметом купли-продажи: вопрос аренды и пользования придется решать новому владельцу уже после приватизации.
В состав лота также входят 86 единиц движимого имущества, в частности мебель, оборудование и инвентарь, перечень которых прилагается к официальному сообщению. На территории центра частично проходят кабельные линии электропередач, находящиеся на балансе ДТЭК "Одесские электросети", и не входят в приватизационный объект.
Какова цена детского лагеря
Стартовая цена продажи определена на уровне 14 207 900.94 грн без НДС. Аукцион в формате трехраундовых английских торгов состоится 29 сентября. Подать заявки можно до 20:00 28 сентября.
Напомним, в Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Также мы писали, что Одесский городской суд наложил арест на партию сои, которую пытались незаконно экспортировать через порт "Южный".
Читайте Новини.LIVE!