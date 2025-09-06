Продажа детского лагеря "Юный судоремонтник" в Одессе

Оздоровительный центр "Юный судоремонтник". Фото: prozorro.sale

В Одессе выставили на продажу детский оздоровительный центр "Юный судоремонтник". Комплекс расположен в престижном районе у моря и занимает более гектара территории. Стартовая цена лота составляет более 14 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

В Одессе продают детский лагерь

Лагерь располагается на улице Костанди, в Киевском районе Одессы. Его планируют продать через систему "малой приватизации". Объект включает здания и сооружения общей площадью 2180 квадратных метров, среди которых — четыре спальных корпуса, столовая, медицинская часть, летний кинотеатр, прачечная, гаражи и подсобные помещения. На территории есть пост охраны, навесы, водонапорная башня и другие инфраструктурные элементы.

Центр расположен на двух земельных участках с общей площадью более 1,3 га. Подъезд к объекту имеет асфальтированное покрытие, территория ограждена с двумя отдельными входами. В то же время сами земельные участки не являются предметом купли-продажи: вопрос аренды и пользования придется решать новому владельцу уже после приватизации.

В состав лота также входят 86 единиц движимого имущества, в частности мебель, оборудование и инвентарь, перечень которых прилагается к официальному сообщению. На территории центра частично проходят кабельные линии электропередач, находящиеся на балансе ДТЭК "Одесские электросети", и не входят в приватизационный объект.

Какова цена детского лагеря

Стартовая цена продажи определена на уровне 14 207 900.94 грн без НДС. Аукцион в формате трехраундовых английских торгов состоится 29 сентября. Подать заявки можно до 20:00 28 сентября.

Напомним, в Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Также мы писали, что Одесский городской суд наложил арест на партию сои, которую пытались незаконно экспортировать через порт "Южный".