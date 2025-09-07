Строительство площадки для мусора в Аркадии

Перевернутые контейнеры с мусором. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе объявили тендер на строительство контейнерной площадки системы сбора и вывоза отходов в районе пляжа "Аркадия". Стоимость работ оценивается в более чем четыре миллиона гривен. Завершение строительства запланировано до конца 2025 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Детали тендера

Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета объявило тендер на строительство контейнерной площадки возле пляжа "Аркадия". Проект предусматривает обустройство современной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Завершение работ планируется до конца 2025 года.

Какие работы проведут

В рамках строительства предусмотрены земляные работы, устройство фундаментных плит и дорожного покрытия, монтаж освещения и электросетей, а также установка защитного ограждения и благоустройство территории. По словам заказчиков, в зоне реализации проекта также предусмотрено озеленение. Коммунальщики высадят кусты и обустроят тротуары.

Ожидаемая стоимость работ составляет 4 353 326,40 грн. Тендерные предложения принимают до 19 сентября, а электронный аукцион состоится 22 сентября.

Напомним, в Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Также мы писали, что в Одессе выставили на продажу детский оздоровительный центр "Юный судоремонтник".