Підземне укриття для криміналістичного центру збудують в Одесі

В Одесі планують звести спеціалізоване укриття для співробітників і відвідувачів експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ. Сховище буде розраховане на сотню людей і облаштоване всім необхідним для тривалого перебування. Вартість будівництва сягає понад 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Що хочуть зробити

Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС оголосив тендер на будівництво підземного укриття. Сховище має вмістити до 100 осіб та забезпечити автономне водопостачання, електрику й вентиляцію. Укриття зведуть із монолітного залізобетону, воно буде інтегроване у територію центру. Для маломобільних громадян передбачать спеціальний підйомник. Це один із перших масштабних проєктів з будівництва укриття саме для потреб експертів-криміналістів в Одесі.

Аукціон запланований на 1 жовтня, орієнтовна вартість проєкту — 10,9 мільйона гривень. Завершити роботи планують до кінця 2026 року. Закупівля відбувається у форматі відкритих торгів з особливостями: пропозиції прийматимуть протягом семи днів, а за новими правилами, ухваленими під час воєнного стану, торги можуть пройти і без електронного аукціону.

Тендер на будівництво укриття. Фото: скриншот з Prozorro

