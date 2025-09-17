Відео
Україна
В Одесі збудують спеціальне укриття за 11 млн. грн

В Одесі збудують спеціальне укриття за 11 млн. грн

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:57
Підземне укриття для криміналістичного центру збудують в Одесі
Укриття в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують звести спеціалізоване укриття для співробітників і відвідувачів експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ. Сховище буде розраховане на сотню людей і облаштоване всім необхідним для тривалого перебування. Вартість будівництва сягає понад 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що хочуть зробити

Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС оголосив тендер на будівництво підземного укриття. Сховище має вмістити до 100 осіб та забезпечити автономне водопостачання, електрику й вентиляцію. Укриття зведуть із монолітного залізобетону, воно буде інтегроване у територію центру. Для маломобільних громадян передбачать спеціальний підйомник. Це один із перших масштабних проєктів з будівництва укриття саме для потреб експертів-криміналістів в Одесі.

Аукціон запланований на 1 жовтня, орієнтовна вартість проєкту — 10,9 мільйона гривень. Завершити роботи планують до кінця 2026 року. Закупівля відбувається у форматі відкритих торгів з особливостями: пропозиції прийматимуть протягом семи днів, а за новими правилами, ухваленими під час воєнного стану, торги можуть пройти і без електронного аукціону.

Одеса
Тендер на будівництво укриття. Фото: скриншот з Prozorro

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі відремонтують пошкоджену під час атаки поліклініку. Також ми писали, що на Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдовою.

 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
