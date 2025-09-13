Відео
На Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдовою — деталі

На Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдовою — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 12:53
Ремонт пунктів пропуску на кордоні з Молдовою 2025
Прикордонний пункт пропуску на Одещині. Фото: ДПСУ

В Одеській області готуються до масштабного оновлення пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. До кінця 2025 року на ремонт витратять понад 144 мільйони гривень. У проєкті — сучасні модульні споруди, нові системи безпеки та енергонезалежність.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Ремонт пунктів пропуску на Одещині

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області оголосила про ремонтні роботи одразу на семи пунктах пропуску.

  • "Виноградовка — Вулканешти" — 24,3 млн грн
  • "Августовське 1 — Басарабяска" — 24,2 млн грн
  • "Долинське — Чишмікіой" — 17,6 млн грн
  • "Старокозаче — Тудора" — 25 млн грн
  • "Нові Трояни — Чадир-Лунга" — 17,7 млн грн
  • "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга" — 17,7 млн грн
  • "Лісне — Сеїт" — 17,7 млн грн

Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією, старі адмінбудівлі замінять сучасними модульними спорудами з підключенням до всіх комунікацій. На території з’являться нові шлагбауми, системи примусової зупинки транспорту Tire-killers, додаткове огородження з колючим дротом і сучасні калитки.

Передбачено також облаштування герметичних місткостей для стоків, резервуарів для води, місць для генераторів із системами автоматичного перемикання. Встановлять LED-освітлення, дорожні знаки та флагштоки. Завершити роботи планують до 31 грудня 2025 року. 

Нагадаємо, ділянку траси М-15 "Одеса-Рені" біля м. Бухарест відремонтують та облаштую зони відпочинку. Також ми повідомляли, що в Аркадії почали ремонтувати зруйновану набережну, роботи триватимуть півтора року.

Одеса КПП ремонт Одеська область Новини Одеси виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
