Ремонт пунктів пропуску на кордоні з Молдовою 2025

На Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдовою — деталі
В Одеській області готуються до масштабного оновлення пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. До кінця 2025 року на ремонт витратять понад 144 мільйони гривень. У проєкті — сучасні модульні споруди, нові системи безпеки та енергонезалежність.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Ремонт пунктів пропуску на Одещині
Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області оголосила про ремонтні роботи одразу на семи пунктах пропуску.
- "Виноградовка — Вулканешти" — 24,3 млн грн
- "Августовське 1 — Басарабяска" — 24,2 млн грн
- "Долинське — Чишмікіой" — 17,6 млн грн
- "Старокозаче — Тудора" — 25 млн грн
- "Нові Трояни — Чадир-Лунга" — 17,7 млн грн
- "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга" — 17,7 млн грн
- "Лісне — Сеїт" — 17,7 млн грн
Що планують зробити
Згідно з тендерною документацією, старі адмінбудівлі замінять сучасними модульними спорудами з підключенням до всіх комунікацій. На території з’являться нові шлагбауми, системи примусової зупинки транспорту Tire-killers, додаткове огородження з колючим дротом і сучасні калитки.
Передбачено також облаштування герметичних місткостей для стоків, резервуарів для води, місць для генераторів із системами автоматичного перемикання. Встановлять LED-освітлення, дорожні знаки та флагштоки. Завершити роботи планують до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, ділянку траси М-15 "Одеса-Рені" біля м. Бухарест відремонтують та облаштую зони відпочинку. Також ми повідомляли, що в Аркадії почали ремонтувати зруйновану набережну, роботи триватимуть півтора року.
Читайте Новини.LIVE!