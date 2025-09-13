Ремонт пунктов пропуска на границе с Молдовой 2025

На Одесчине отремонтируют пункты пропуска с Молдовой — детали
В Одесской области готовятся к масштабному обновлению пунктов пропуска на границе с Молдовой. До конца 2025 года на ремонт потратят более 144 миллионов гривен. В проекте — современные модульные сооружения, новые системы безопасности и энергонезависимость.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Ремонт пунктов пропуска в Одесской области
Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области объявила о ремонтных работах сразу на семи пунктах пропуска.
- "Виноградовка — Вулканешты" — 24,3 млн грн
- "Августовское 1 — Басарабяска" — 24,2 млн грн
- "Долинское — Чишмикий" — 17,6 млн грн
- "Староказачье — Тудора" — 25 млн грн
- "Новые Трояны — Чадыр-Лунга" — 17,7 млн грн
- "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга" — 17,7 млн грн
- "Лесное — Сеит" — 17,7 млн грн
Что планируют сделать
Согласно тендерной документации, старые админздания заменят современными модульными сооружениями с подключением ко всем коммуникациям. На территории появятся новые шлагбаумы, системы принудительной остановки транспорта Tire-killers, дополнительное ограждение с колючей проволокой и современные калитки.
Предусмотрено также обустройство герметичных емкостей для стоков, резервуаров для воды, мест для генераторов с системами автоматического переключения. Установят LED-освещение, дорожные знаки и флагштоки. Завершить работы планируют до 31 декабря 2025 года.
