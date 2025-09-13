Ремонт пунктов пропуска на границе с Молдовой 2025

Пограничный пункт пропуска в Одесской области. Фото: ГПСУ

В Одесской области готовятся к масштабному обновлению пунктов пропуска на границе с Молдовой. До конца 2025 года на ремонт потратят более 144 миллионов гривен. В проекте — современные модульные сооружения, новые системы безопасности и энергонезависимость.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Ремонт пунктов пропуска в Одесской области

Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области объявила о ремонтных работах сразу на семи пунктах пропуска.

"Виноградовка — Вулканешты" — 24,3 млн грн

"Августовское 1 — Басарабяска" — 24,2 млн грн

"Долинское — Чишмикий" — 17,6 млн грн

"Староказачье — Тудора" — 25 млн грн

"Новые Трояны — Чадыр-Лунга" — 17,7 млн грн

"Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга" — 17,7 млн грн

"Лесное — Сеит" — 17,7 млн грн

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, старые админздания заменят современными модульными сооружениями с подключением ко всем коммуникациям. На территории появятся новые шлагбаумы, системы принудительной остановки транспорта Tire-killers, дополнительное ограждение с колючей проволокой и современные калитки.

Предусмотрено также обустройство герметичных емкостей для стоков, резервуаров для воды, мест для генераторов с системами автоматического переключения. Установят LED-освещение, дорожные знаки и флагштоки. Завершить работы планируют до 31 декабря 2025 года.

Напомним, участок трассы М-15 "Одесса-Рени" возле г. Бухарест отремонтируют и обустрою зоны отдыха. Также мы сообщали, что в Аркадии начали ремонтировать разрушенную набережную, работы продлятся полтора года.