Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
На Одесчине отремонтируют пункты пропуска с Молдовой — детали

На Одесчине отремонтируют пункты пропуска с Молдовой — детали

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 12:53
Ремонт пунктов пропуска на границе с Молдовой 2025
Пограничный пункт пропуска в Одесской области. Фото: ГПСУ

В Одесской области готовятся к масштабному обновлению пунктов пропуска на границе с Молдовой. До конца 2025 года на ремонт потратят более 144 миллионов гривен. В проекте — современные модульные сооружения, новые системы безопасности и энергонезависимость.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

На Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдовою — деталі - фото 1
Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Ремонт пунктов пропуска в Одесской области

Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области объявила о ремонтных работах сразу на семи пунктах пропуска.

  • "Виноградовка — Вулканешты" — 24,3 млн грн
  • "Августовское 1 — Басарабяска" — 24,2 млн грн
  • "Долинское — Чишмикий" — 17,6 млн грн
  • "Староказачье — Тудора" — 25 млн грн
  • "Новые Трояны — Чадыр-Лунга" — 17,7 млн грн
  • "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга" — 17,7 млн грн
  • "Лесное — Сеит" — 17,7 млн грн

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, старые админздания заменят современными модульными сооружениями с подключением ко всем коммуникациям. На территории появятся новые шлагбаумы, системы принудительной остановки транспорта Tire-killers, дополнительное ограждение с колючей проволокой и современные калитки.

Предусмотрено также обустройство герметичных емкостей для стоков, резервуаров для воды, мест для генераторов с системами автоматического переключения. Установят LED-освещение, дорожные знаки и флагштоки. Завершить работы планируют до 31 декабря 2025 года.

Напомним, участок трассы М-15 "Одесса-Рени" возле г. Бухарест отремонтируют и обустрою зоны отдыха. Также мы сообщали, что в Аркадии начали ремонтировать разрушенную набережную, работы продлятся полтора года.

Одесса КПП ремонт Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
