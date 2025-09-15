В Одесі відремонтують поліклініку, пошкоджену «шахедом», за 20 млн грн

Пошкоджена "шахедом" поліклініка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують капремонт дитячої поліклініки, яка постраждала від атаки дрона-камікадзе. Вартість робіт оцінили у понад 20 мільйонів гривень. Будівлю утеплять, оновлять дах, вікна, внутрішні приміщення та інженерні мережі.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Умови тендеру

В Одесі оголосили тендер на капітальний ремонт поліклініки на проспекті Князя Ярослава Мудрого, що постраждала від ворожої атаки "шахеда" 19 лютого 2025 року. У будівлі планують утеплити фасад, замінити дах, вікна і двері, провести реконструкцію внутрішніх приміщень, повністю оновити інженерні мережі та систему опалення. Крім того, встановлять пожежну сигналізацію і пандуси для маломобільних громадян.

Згідно з документацією, ремонт мають завершити до 31 грудня 2026 року. Замовником виступає управління капітального будівництва Одеської міськради. Вартість робіт становить 20,6 мільйона гривень.

Друга спроба

Це вже друга спроба провести роботи. У квітні вартість ремонту становила 16,2 мільйона гривень, але після коригування проєкту вона зросла на понад 4 мільйони. У липні додатково виділили кошти на експертизу документації, а у вересні опублікували оновлений тендер із новою сумою.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдвовю. Також ми повідомляли, що поліція охорони на Одещині планує купити службові автомобілі за завищеними цінами.