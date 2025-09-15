Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі відремонтують пошкоджену шахедом поліклініку — вартість

В Одесі відремонтують пошкоджену шахедом поліклініку — вартість

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 09:53
В Одесі відремонтують поліклініку, пошкоджену «шахедом», за 20 млн грн
Пошкоджена "шахедом" поліклініка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують капремонт дитячої поліклініки, яка постраждала від атаки дрона-камікадзе. Вартість робіт оцінили у понад 20 мільйонів гривень. Будівлю утеплять, оновлять дах, вікна, внутрішні приміщення та інженерні мережі.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Умови тендеру

В Одесі оголосили тендер на капітальний ремонт поліклініки на проспекті Князя Ярослава Мудрого, що постраждала від ворожої атаки "шахеда" 19 лютого 2025 року. У будівлі планують утеплити фасад, замінити дах, вікна і двері, провести реконструкцію внутрішніх приміщень, повністю оновити інженерні мережі та систему опалення. Крім того, встановлять пожежну сигналізацію і пандуси для маломобільних громадян.

Згідно з документацією, ремонт мають завершити до 31 грудня 2026 року. Замовником виступає управління капітального будівництва Одеської міськради. Вартість робіт становить 20,6 мільйона гривень.

Друга спроба

Це вже друга спроба провести роботи. У квітні вартість ремонту становила 16,2 мільйона гривень, але після коригування проєкту вона зросла на понад 4 мільйони. У липні додатково виділили кошти на експертизу документації, а у вересні опублікували оновлений тендер із новою сумою.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині відремонтують пункти пропуску з Молдвовю. Також ми повідомляли, що поліція охорони на Одещині планує купити службові автомобілі за завищеними цінами.

Одеса ремонт тендер Одеська область Новини Одеси закупівлі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації