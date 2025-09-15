В Одессе отремонтируют поликлинику, поврежденную "шахедом", за 20 млн грн

Поврежденная "шахедом" поликлиника. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют капремонт детской поликлиники, которая пострадала от атаки дрона-камикадзе. Стоимость работ оценили в более чем 20 миллионов гривен. Здание утеплят, обновят крышу, окна, внутренние помещения и инженерные сети.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Условия тендера

В Одессе объявили тендер на капитальный ремонт поликлиники на проспекте Князя Ярослава Мудрого, пострадавшей от вражеской атаки "шахеда" 19 февраля 2025 года. В здании планируют утеплить фасад, заменить крышу, окна и двери, провести реконструкцию внутренних помещений, полностью обновить инженерные сети и систему отопления. Кроме того, установят пожарную сигнализацию и пандусы для маломобильных граждан.

Согласно документации, ремонт должны завершить до 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает управление капитального строительства Одесского горсовета. Стоимость работ составляет 20,6 миллиона гривен.

Вторая попытка

Это уже вторая попытка провести работы. В апреле стоимость ремонта составляла 16,2 миллиона гривен, но после корректировки проекта она выросла более чем на 4 миллиона. В июле дополнительно выделили средства на экспертизу документации, а в сентябре опубликовали обновленный тендер с новой суммой.

Напомним, мы писали, что в Одесской области отремонтируют пункты пропуска с Молдовой. Также мы сообщали, что полиция охраны в Одесской области планирует купить служебные автомобили по завышенным ценам.