Тендер на управление фитнес-клубом "Белый парус" в Одессе

Фасад фитнес-клуба в Одессе. Фото: скриншот из видео

АРМА объявило тендер на управление арестованным фитнес-клубом в центре Одессы. Управляющий сможет распоряжаться зданием до 2030 года, но передать его третьим лицам не позволят.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Детали тендера

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило конкурс на выбор управляющего арестованного фитнес-клуба "Белый парус". Конечный срок подачи предложений — 19 сентября, а аукцион состоится 22 сентября. Ожидаемая стоимость услуг составляет 300 тысяч гривен без НДС. Управляющий будет иметь право использовать здание в любом виде хозяйственной деятельности, которая не запрещена законодательством, и будет отвечать за его функциональное назначение. Однако передавать актив или дарить третьим лицам он не сможет.

Кому принадлежал фитнес-клуб

Фитнес-клуб был записан на жену бывшего пророссийского политика Игоря Маркова. С 2016 года владелица руководит российской компанией, которая разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов "Ночной охотник" и Ми-35. В 2024 году суд принял решение об аресте этого прибыльного актива в Одессе.

Напомним, мы писали, что в Одессе построят мусорную площадку у моря. Также мы сообщали, что в Николаеве восстановят театр, в который попала ракета.