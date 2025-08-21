Видео
Николаевский театр восстановят после попадания ракеты

Николаевский театр восстановят после попадания ракеты

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 17:03
В Николаеве восстановят театр, пострадавший от обстрела РФ
Театр после атаки после атаки. Фото: Валентина Гурова/Общественное Николаев

Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии, который пострадал в результате обстрела в 2022 году, планируют восстановить. На это выделят более 3,1 миллиона гривен из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы публичных закупок Prozorro.

Реконструкция театра

В ходе реконструкции планируют провести полную замену кровли, чтобы защитить театр от осадков. Также собираются установить новые водосточные системы и современные пожарные лестницы. Фасад здания покроют декоративной штукатуркой ''короед'', что сделает его более привлекательным на вид. Саму конструкцию должны укрепить.

Внутри помещений заменят старые двери на новые металлопластиковые, выровняют и покрасят стены и потолки, а на пол положат линолеум и плитку. Подрядчик должен завершить все работы до конца 2025 года. Финансирование в сумме 3 165 885 грн поступит через Департамент градостроительства, архитектуры и капитального строительства.

В Николаеве восстановят театр, в который попала ракета в 2022-м - фото 1
Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Prozorro

Обстрел Николаевского театра

22 сентября 2022 года российская ракета С-300 попала в здание Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии. Тогда значительным разрушениям подверглись все три этажа, была повреждена котельная, а театральный сквер и летняя площадка оказались уничтожены полностью. Убытки, нанесенные театру, составили более 20 млн грн. К счастью, в результате атаки среди служителей учреждения никто не пострадал.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесский оперный театр станет более доступным. А также о реставрации дверей Художественного музея.

 

Одесса Николаев театр Новости Одессы восстановление
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
