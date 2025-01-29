В Одесском художественном музее отреставрировали двери

Двери Одесского художественного музея до и после реставрации. Фото: "1000 дверей Одессы"

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Двери Одесского Художественного музея на Софийском были изувечены во время очередного обстрела со стороны России 5 ноября 2023 года. Повреждения были достаточно серьезные, но специалистам все же удалось их привести практически в первоначальный вид.

Об этом Новости.LIVE узнали из Instagram-канала проекта "1000 дверей Одессы".

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Реставраторы проекта "Тысячи дверей Одессы" устранили многочисленные повреждения, укрепили дверную коробку и восстановили декоративные филенки. Затем покрыли конструкцию лазурью цвета макагон и пропитаны маслом. Все для того, чтобы подчеркнуть текстуру дуба и обеспечить долговечность материала.

Работающие механизмы

Специалисты также восстановили оригинальный замок со шпингалетами — теперь все механизмы в исторических дверях работают исправно. Латунные львы, некогда служившие дверными молотками, вновь установлены и готовы встречать посетителей.

"Архивная фотография помогла точно воссоздать утраченные детали, включая притворную планку между створками, что позволило сохранить подлинность облика. Филенки выполнены с высокой точностью, подчеркивая мастерство исторической работы, а латунные пластины на каблуках дверей теперь не только защищают древесину, но и придают входу элегантности", — отмечают реставраторы.

Напомним, недавно мы писали о том, что активисты дали одесскому горсовету три дня на демонтаж мемориальной доски. А также, что в Одессе чуть не продали артефакт со времен древнего мира.