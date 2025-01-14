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В Одесі ледь не продали унікальний артефакт часів Давнього Риму

14 січня 2025 15:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі виставили на аукціон артефакт часів Римської імперії
В Одесі намагалися продати артефакт часів Римської імперії. Фото: Одеська прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одесит виставив на продаж металеву застібку віком майже дві тисячі років. Завдяки пильності музейників та правоохоронців цінну річ вдалося повернути державі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у вівторок, 14 січня. 

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Артефакт римських часів

До правоохоронців звернувся працівник Національного музею історії України. Він виявив, що мешканець Одеси виставив на інтернет-аукціон унікальну фібулу I-II століття. За неї продавець розраховував отримати 170 тис. грн.

В Одесі ледь не продала давньоримський артефакт
В Одесі намагалися продати артефакт часів Римської імперії. Фото: Одеська прокуратура

За словами історика, артефакт характерний для культур Центральної Європи та пов'язаний з Маркоманськими війнами. Ці війни Римська імперія під керівництвом Марка Аврелія вела проти германських і сарматських племен.

Що буде з продавцем

Правоохоронці відшукали одесита й вилучили фібулу. Її передали на зберігання до Національного музею історії України. Експерти визначать автентичність і культурну цінність артефакту. 

Щодо продавця почали кримінальне провадження за статтею про незаконне привласнення знайденого майна. За цей злочин передбачені або від 1,7 тис. до 2,2 тис. грн штрафу, або до 240 годин громадських робіт, або до двох років виправних робіт, або пробаційний нагляд на той самий строк.

Нагадаємо, на Одещині знайшли гроші давніх кельтів. Також у регіоні відшукали стародавній скарб часів Римської імперії.

Одеса археологія прокуратура Рим артефакт

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