На Одещині знайшли старовинні кельтські гроші, фото

У Кілії знайшли кельтський артефакт. Фото: Олег Курносов

На українському узбережжі Дунаю археолог-любитель знайшов бронзовий виріб у вигляді шишки. Виявилося, що стародавні мешканці Причорномор'я використовували його як гроші.

Про це розповів у групі "Кілія — найдавніше місто України" у Facebook краєзнавець Олег Курносов.

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Незвична знахідка

За словами краєзнавця, знахідка була зроблена з бронзи, мала отвір і нагадувала намистину. Олег Курносов стверджує, що подібну річ знаходить уперше попри те, що займається археологією у регіоні вже багато років. Спочатку він вирішив, що це скіфська прикраса, але згодом з'ясував, що виріб належить кельтській культурі й мав інше призначення.

У Кілії знайшли кельтський артефакт. Фото: Олег Курносов

"Нещодавно натрапив на більш точне визначення з форуму та закордонного аукціону, де подібні речі визначалися, як каблучки, які мали призначення грошей, розрахункових одиниць до появи монет. Цікаво, що саме ось такі речі могли бути протомонетами дунайських кельтів", — розповів краєзнавець.

Нагадаємо, раніше на місці розкопок у Кілії виявили римську монету II століття нашої ери. Хоча вміст дорогоцінних металів у ній невеликий, знахідка має значну історичну цінність. У цьому ж районі знайшли косметичну приналежність античних часів. Археологи припускають, що ця річ могла належати молодій жінці, яка жила у цій місцевості більше двох тисячі років тому.