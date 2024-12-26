В Одесской области нашли старинные кельтские деньги, фото

В Килии обнаружили кельтский артефакт. Фото: Олег Курносов

На украинском побережье Дуная археолог -любитель нашел бронзовое изделие в виде шишки. Оказалось, что древние жители Причерноморья использовали его в качестве денег.

Об этом рассказал в группе "Килия — самый древний город Украины" в Facebook краевед Олег Курносов.

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Необычная находка

По словам краеведа, находка была сделана из бронзы, имела отверстие и напоминала ожерелье. Олег Курносов утверждает, что подобная вещь находит впервые, несмотря на то, что занимается археологией в регионе уже много лет. Сначала он решил, что это скифское украшение, но впоследствии выяснил, что изделие принадлежит кельтской культуре и имело другое назначение.

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"Недавно наткнулся на более точное определение с форума и зарубежного аукциона, где подобные вещи определялись как кольца, которые имели назначение денег, расчетных единиц до появления монет. Интересно, что именно такие вещи могли быть протомонетами дунайских кельтов", — рассказал краевед.

Напомним, ранее на месте раскопок в Килии была обнаружена римская монета II века нашей эры. Хотя содержание драгоценных металлов в ней невелико, находка имеет значительную историческую ценность. В этом же районе была найдена косметическая принадлежность античных времен. Археологи предполагают, что это могло принадлежать молодой женщине, которая жила в этой местности более двух тысяч лет назад.