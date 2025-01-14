В Одессе выставили на аукцион артефакт времен Римской империи

В Одессе пытались продать артефакт времен Римской империи. Фото: Одесская прокуратура

Одессит выставил на продажу металлическую застежку возрастом почти две тысячи лет. Благодаря бдительности музейщиков и правоохранителей ценную вещь удалось вернуть государству.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора во вторник, 14 января.

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К правоохранителям обратился работник Национального музея истории Украины. Он обнаружил, что житель Одессы выставил на интернет-аукцион уникальную фибулу I-II века. За нее продавец рассчитывал получить 170 тыс. грн.

В Одессе пытались продать артефакт времен Римской империи. Фото: Одесская прокуратура

По словам историка, артефакт характерен для культур Центральной Европы и связан с Маркоманскими войнами. Эти войны Римская империя под руководством Марка Аврелия вела против германских и сарматских племен.

Что будет с продавцом

Правоохранители отыскали одессита и изъяли фибулу. Ее передали на хранение в Национальный музей истории Украины. Эксперты определят аутентичность и культурную ценность артефакта.

В отношении продавца начали уголовное производство по статье о незаконном присвоении найденного имущества. За это преступление предусмотрено или от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. грн штрафа, или до 240 часов общественных работ, или до двух лет исправительных работ, или пробационный надзор на тот же срок.

Напомним, в Одесской области нашли деньги древних кельтов. Также в регионе нашли древний клад времен Римской империи.