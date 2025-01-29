В Одеському художньому музеї відреставрували двері

Двері Одеського художнього музею до та після реставрації. Фото: "1000 дверей Одеси"

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Двері Одеського Художнього музею на Софійському було понівечені під час чергового обстрілу з боку Росії 5 листопада 2023 року. Ушкодження були досить серйозні, але фахівцям все ж таки вдалося їх привести практично в первісний вигляд.

Про це Новини.LIVE дізналися з Instagram-каналу проєкту "1000 дверей Одеси".

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Реставратори проєкт "Тисячі дверей Одеси" усунули численні пошкодження, укріпили дверну коробку та відновили декоративні фільонки. Потім покрили конструкцію лазур’ю кольору макагон і просякнуті олією. Все для того, щоб підкреслити текстуру дуба та забезпечити довговічність матеріалу.

Працюючі механізми

Фахівці також відновили оригінальний замок зі шпінгалетами – тепер усі механізми в історичних дверях працюють справно. Латунні леви, що колись служили дверними молотками, знову встановлені та готові зустрічати відвідувачів.

"Архівна фотографія допомогла точно відтворити втрачені деталі, включаючи удавану планку між стулками, що дозволило зберегти справжність вигляду. Фільонки виконані з високою точністю, підкреслюючи майстерність історичної роботи, а латунні пластини на підборах дверей тепер не лише захищають деревину, а й надають входу елегантності", — зазначають реставратори.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що активісти дали одеській міськраді три дні на демонтаж меморіальної дошки. А також, що в Одесі мало не продали артефакт з часів давнього світу.