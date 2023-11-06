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Через атаку РФ пошкоджено Одеський художній музей — влада показала перші кадри

6 листопада 2023 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Через атаку РФ пошкоджено Одеський художній музей — влада показала перші кадри
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що через атаку РФ сильно пошкоджено Одеський художній музей. Внаслідок обстрілу вибиті вікна, пошкоджені деякі історичні пам'ятки.

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно".

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На оприлюднених кадрах видно, що місцями в Одеському художньому музеї дещо обвалилась стеля, під ногами тріщить скло з вибитих вікон, а деякі картини та експонати зіпсуті російськими терористами.

Нагадаємо, що міський голова Одеси вже розповідав, яких пошкоджень зазнала будівля музею.

"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося",  — розповів Труханов.

Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї. Фото: скриншот
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї. Фото: скриншот
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї. Фото: скриншот
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї
Наслідки російської атаки на Одесу в художньому музеї. Фото: скриншот

Також він наголосив, що зранку районна адміністрація надасть відповідну допомогу людям, чиї будинки постраждали від обстрілу.

"Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформляти документи для допомоги всім, хто тут постраждав. Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і будемо відновляти, тому що йдемо в зиму. Зараз ситуація не проста, тому що пошкоджений водовід, досить високого тиску. Ситуація контрольована, але потребує такого дуже досконалого вивчення, щоб ми були впевнені, що все гаразд", — зазначив мер Одеси.

Також ми повідомляли, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, скільки виявили постраждалих через російську атаку та які вони мають пошкодження.

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